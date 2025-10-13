Дополнение Rise of the Angry Earth для New World теперь входит в базовую игру в честь запуска 10-го сезона

Одновременно с запуском 10-го сезона: Nighthaven, компания Amazon Games объявила, что дополнение New World Rise of the Angry Earth теперь доступно бесплатно для всех игроков.
«Rise of the Angry Earth» первоначально вышло в октябре 2023 года и, за исключением периодов скидок, стоило $29. В нём были повышен максимальный уровень, добавлена новая редкость снаряжения, экспедиция для позднего этапа игры и способность «Сердечная руна», хотя его главным преимуществом, несомненно, было появление ездовых животных. До этого игрокам приходилось бороздить просторы огромного мира Этернума пешком. Однако это дополнение не получило широкого распространения и до сих пор остаётся препятствием для новых и вернувшихся игроков, которые хотели получить доступ к ездовым животным (и остальному контенту) без столь высокой цены.
Учитывая позитивный настрой вокруг 10-го сезона: Nighthaven, Amazon Games справедливо решила устранить этот барьер для всех, кто заинтересован в игре в New World. Конечно, есть проблема с теми, кто недавно купил Rise of the Angry Earth, но Amazon подготовила для этого раздел FAQ:
- Как получить доступ к дополнению Rise of the Angry Earth?
- Игроки на ПК, купившие базовую игру New World, но ранее не приобретавшие дополнение, получат его автоматически. Для этого не потребуется отдельная загрузка. После загрузки обновления 10-го сезона игроки смогут играть во весь контент New World: Aeternum.
- Если я недавно купил дополнение «Rise of the Angry Earth», могу ли я получить возврат средств?
- Любой игрок на ПК, купивший дополнение Rise of the Angry Earth в течение последних 30 дней, получит возврат средств за покупку. Steam автоматически обрабатывает возвраты. Игрокам не нужно предпринимать никаких действий для получения возврата. Игрокам, имеющим право на возврат, возврат средств может занять до 72 часов.
- Если я купил New World: Aeternum, нужно ли мне дополнение Rise of the Angry Earth?
- Нет. Дополнение предназначено только для игроков на ПК, которые приобрели оригинальную базовую игру в Steam до выхода New World: Aeternum в 2024 году. Весь контент из дополнения Rise of the Angry Earth уже включен в игру New World: Aeternum.