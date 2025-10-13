Дополнение Rise of the Angry Earth для New World теперь входит в базовую игру в честь запуска 10-го сезона

Одновременно с запуском 10-го сезона: Nighthaven, компания Amazon Games объявила, что дополнение New World Rise of the Angry Earth теперь доступно бесплатно для всех игроков.

«Rise of the Angry Earth» первоначально вышло в октябре 2023 года и, за исключением периодов скидок, стоило $29. В нём были повышен максимальный уровень, добавлена ​​новая редкость снаряжения, экспедиция для позднего этапа игры и способность «Сердечная руна», хотя его главным преимуществом, несомненно, было появление ездовых животных. До этого игрокам приходилось бороздить просторы огромного мира Этернума пешком. Однако это дополнение не получило широкого распространения и до сих пор остаётся препятствием для новых и вернувшихся игроков, которые хотели получить доступ к ездовым животным (и остальному контенту) без столь высокой цены.

Учитывая позитивный настрой вокруг 10-го сезона: Nighthaven, Amazon Games справедливо решила устранить этот барьер для всех, кто заинтересован в игре в New World. Конечно, есть проблема с теми, кто недавно купил Rise of the Angry Earth, но Amazon подготовила для этого раздел FAQ: