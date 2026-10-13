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SCS Software показала города Британской Колумбии в DLC British Columbia для American Truck Simulator
Rebelhorn и CD PROJEKT RED представили официальную куртку по Cyberpunk: Edgerunners 2 - предзаказ открыт за 189 евро
Разработчик представил cyrus - открытый ремейк The Elder Scrolls Adventures: Redguard на движке Bevy и Rust
Европейская комиссия потребовала от Ubisoft, Riot Games и Activision прекратить манипуляции с внутриигровой валютой
Total War: Shogun 2 - Complete Edition вышла на ПК
Состоялся релиз соулслайка от первого лица Valor Mortis - игра достигла 1 млн вишлистов
Mozilla выпустила браузер Firefox Enterprise с расширенным контролем действий сотрудников
Соавтор "Неуязвимого" подтвердил, что пятый сезон выйдет в марте 2027 года
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В Arc Raiders началось тестирование PVE режима, но действительно ли он нужен?
В 1993 году Майкл Джексон тайно написал музыку для популярной видеоигры, но позже убрал своё имя из титров
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О двух легионах Космодесанта Warhammer 40 000 никому не позволено ни слова сказать - но мы всё равно это сделаем
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Оккультный карточный хоррор Burn With Me предлагает отличную альтернативу бесконечным аналогам Balatro
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