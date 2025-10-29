MMORPG New World прекращает развитие после массовых увольнений в Amazon

После масштабных сокращений в Amazon компания Amazon Games объявила о прекращении поддержки New World — своей MMORPG, вышедшей в 2021 году на ПК и в 2024-м на консолях. Последним обновлением проекта станут Season 10 и дополнение Nighthaven, выпущенные в октябре.

В официальном блоге разработчики заявили, что после четырёх лет активной поддержки игра достигла точки, когда дальнейшее развитие стало экономически нецелесообразным.

«После четырёх лет стабильных обновлений контента и крупного консольного релиза мы пришли к моменту, когда поддерживать игру новыми дополнениями больше невозможно. Обновление Season 10 и Nighthaven станет последним для New World», — говорится в заявлении команды.

Пока серверы New World продолжат работать до 2026 года, однако дальнейшая судьба проекта будет объявлена позже. Все дополнения, включая Nighthaven и Rise of the Angry Earth, теперь доступны бесплатно для пользователей ПК, а консольная версия New World Aeternum останется в подписке PS+ Premium и Extra.

Хотя в заявлении напрямую не упомянуты увольнения, источники Bloomberg ранее сообщали, что именно команды, работающие над MMO, сильнее всего пострадали от массовых сокращений Amazon, затронувших более 14 тысяч сотрудников по всему миру. Это решение, вероятно, станет началом масштабной реструктуризации игрового подразделения компании.