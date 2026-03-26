"Мы вложили в неё душу": бывший дизайнер New World: Aeternum рассказал о нереализованных идеях и будущем игры

Бывший ведущий дизайнер мира New World: Aeternum Дэвид Маккензи провёл сессию AMA на Reddit, где ответил на вопросы игроков о прошлом и возможном будущем проекта. Разработчик признался, что гордится проделанной работой, несмотря на сложности: по его словам, команда «вложила в игру всю душу».

Маккензи назвал дополнение Brimstone Sands «успешным провалом»: оно задумывалось как компенсация за неудачный старт, но в итоге помогло улучшить игру и задать новую планку для бесплатного контента. При этом дефицит обновлений перед релизом на консолях объясняется тем, что версия Aeternum была фактически полной переработкой, а не обычным портом.

Среди нереализованных идей он упомянул публичные войны, фермерство и мореплавание, а также дополнительные планы для финального обновления Nighthaven. По словам разработчика, потенциал у игры был значительно больше, чем удалось реализовать.

Комментируя возможную судьбу проекта, Маккензи отметил, что продажа игры со стороны Amazon маловероятна. Одной из причин он назвал сложность движка, требующего узкоспециализированных специалистов — потенциальному покупателю пришлось бы возвращать значительную часть оригинальной команды.

Несмотря на это, Маккензи подчеркнул, что всегда будет ценить опыт работы над New World, выделяя уникальный подход к использованию реальной истории и культур разных народов в игровом мире.