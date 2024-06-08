New World: Aeternum выйдет на ПК и консолях в октябре этого года

Ролевой ММО-экшен, события которого разворачиваются на проклятой земле Нового света. Вы сами выбираете, как играть, что делать и с кем сотрудничать в постоянно изменяющемся мире.

Новый свет встретит вас динамической погодой, сменой сезонов года и времени суток. Вы сможете объединяться с другими игроками в группы, чтобы отбить захваченные монстрами локации и создать развитую цивилзацию, или же вести образ жизни бойца-одиночки, выживающего в условиях постоянной угрозы со стороны сверхъестественных чудовищ и банд преступников.

Игра сосредоточена на погружении в геймплей и богатых социальных функциях, включая интеграцию Twitch, достижения и награды, ограниченные лишь вашими амбициями в Новом свете.