Операционный директор Rust готов выкупить MMORPG New World за $25 миллионов

История закрытия MMORPG New World: Aeternum от Amazon Games получила неожиданный поворот. После объявления о прекращении работы серверов в конце января 2027 года Алистер Макфарлейн, операционный директор Facepunch Studios, предложил Amazon сделку на 25 миллионов долларов, чтобы выкупить проект и сохранить его для игроков.
Макфарлейн заявил в X, что игры не должны исчезать просто из-за корпоративного решения. План Facepunch предусматривает передачу управления проектом в руки игроков: пользователи смогут запускать собственные публичные серверы и поддерживать жизнь мира Аэтернума бесконечно, не завися от официальной поддержки.
Инициатива уже нашла поддержку среди других известных разработчиков. Саймон Коллинз-Лафламм, создатель Hytale, предложил помощь Facepunch в вопросах выкупа закрывающихся игр. Такой энтузиазм отражает растущее недовольство игроков и индустрии тенденцией к полной ликвидации онлайн-игр сразу после официального закрытия.
Amazon Games пока не комментировала предложение. Сумма сделки для компании гигантских масштабов незначительна, но важны юридические и репутационные нюансы. New World уже снята с продажи, внутриигровой магазин закроется в июле, а если Макфарлейн не договорится с издателем, 31 января 2027 года мир Аэтернума окончательно погрузится во тьму.
Игра только только начала вылазить из помоев и собрала вокруг себя какую-то фанбазу, так Амазон просто рубят с плеча, ибо прибыль не дотягивает до стандартов корпорации. По-хорошему, я думаю, игра вполне способна приносить средний доход
если игра спустя кучу лет тока начала вылезать из помоев, то эта игра мусор и ничем другим являться не может
Final Fantasy 14 поржала с тебя
жаль пиджаки предпочтут уничтожить игру, чем отдать ее дешево
их право, их собственность
Что та у Amazon Games всё плохо то отмены то игры редкостные помои, теперь сервера закрывают, ед что наклевывается игра про лару но урена 5 меня терзают смутные сомнения, кажется они свиуни продали жопу, отказались от своего движка где была шикарная графика и оптимизация ЧТОБЫ ЧТО ПРАВИЛЬНО поиметь игроков пиками точёными фрем рейт драчеными. И это после 25 лет спс поиграли.
https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Engine:Crystal_Engine
Согласен с ним а как же прогресс в онлайн играх это тонна времени и усилий
Это вроде самая дорогая ММОРПГ в истории?