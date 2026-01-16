Операционный директор Rust готов выкупить MMORPG New World за $25 миллионов

История закрытия MMORPG New World: Aeternum от Amazon Games получила неожиданный поворот. После объявления о прекращении работы серверов в конце января 2027 года Алистер Макфарлейн, операционный директор Facepunch Studios, предложил Amazon сделку на 25 миллионов долларов, чтобы выкупить проект и сохранить его для игроков.

Макфарлейн заявил в X, что игры не должны исчезать просто из-за корпоративного решения. План Facepunch предусматривает передачу управления проектом в руки игроков: пользователи смогут запускать собственные публичные серверы и поддерживать жизнь мира Аэтернума бесконечно, не завися от официальной поддержки.

Инициатива уже нашла поддержку среди других известных разработчиков. Саймон Коллинз-Лафламм, создатель Hytale, предложил помощь Facepunch в вопросах выкупа закрывающихся игр. Такой энтузиазм отражает растущее недовольство игроков и индустрии тенденцией к полной ликвидации онлайн-игр сразу после официального закрытия.

Amazon Games пока не комментировала предложение. Сумма сделки для компании гигантских масштабов незначительна, но важны юридические и репутационные нюансы. New World уже снята с продажи, внутриигровой магазин закроется в июле, а если Макфарлейн не договорится с издателем, 31 января 2027 года мир Аэтернума окончательно погрузится во тьму.