Перед закрытием в 2027 году New World: Aeternum получит серию важных улучшений

Команда New World: Aeternum объявила о масштабной серии обновлений, призванных улучшить опыт игроков, которые останутся в проекте до его официального закрытия в январе 2027 года.
Весной разработчики внесут изменения в систему валют, таймеры и прогрессию. В частности, будут повторно начислены неработающие достижения в Steam. Также полностью разблокируют трансмогрификацию, разрешат межрегиональные переносы, увеличат AFK-таймер до 24 часов и расширят количество доступных комплектов снаряжения до 30.
В апреле лимит Umbral вырастет до 100 000, максимальное золото в инвентаре — до 10 миллионов, а получение гипса ускорят в десять раз. В мае еженедельный лимит мутаций поднимут до 100, а ротацию «Испытаний душ» сократят до шести часов.
Обновления будут сопровождаться техобслуживанием. Разработчики подчёркивают, что продолжают учитывать отзывы сообщества и работать над исправлением ошибок.
Судя по скрину не удивительно что оно закрывается
я вообще подумал сперва что на скрине Абоба
Эти "убийцы WoW" вообще хоть окупаются? А то у всех один сценарий, громкие обещания разрабов "убьет WoW, поддержка на 100500 лет, воплотим все желания игроков из всех ММО", потом бах, закрытие.