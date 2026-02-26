Перед закрытием в 2027 году New World: Aeternum получит серию важных улучшений

Команда New World: Aeternum объявила о масштабной серии обновлений, призванных улучшить опыт игроков, которые останутся в проекте до его официального закрытия в январе 2027 года.

Весной разработчики внесут изменения в систему валют, таймеры и прогрессию. В частности, будут повторно начислены неработающие достижения в Steam. Также полностью разблокируют трансмогрификацию, разрешат межрегиональные переносы, увеличат AFK-таймер до 24 часов и расширят количество доступных комплектов снаряжения до 30.

В апреле лимит Umbral вырастет до 100 000, максимальное золото в инвентаре — до 10 миллионов, а получение гипса ускорят в десять раз. В мае еженедельный лимит мутаций поднимут до 100, а ротацию «Испытаний душ» сократят до шести часов.

Обновления будут сопровождаться техобслуживанием. Разработчики подчёркивают, что продолжают учитывать отзывы сообщества и работать над исправлением ошибок.