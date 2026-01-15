Серверы MMORPG New World закроют в январе 2027 года

Amazon Games официально объявила о будущем New World: Aeternum. Студия подтвердила, что игра будет полностью отключена 31 января 2027 года, а уже с 15 января 2026-го проект снят с продажи на всех платформах и больше недоступен для покупки.

Несмотря на делистинг, все игроки, которые уже приобрели New World: Aeternum, смогут продолжать играть ещё около года. Серверы останутся активны до окончательного закрытия, а текущий сезон Nighthaven будет продлён вплоть до момента отключения игры.

Разработчики напомнили, что после обновления Nighthaven новый контент для New World выходить не будет. При этом команда пообещала поддерживать стабильную работу серверов, следить за производительностью и исправлять критические ошибки, чтобы оставшееся время прошло без технических проблем.

Также стало известно, что внутриигровая валюта Marks of Fortune перестанет продаваться с 20 июля 2026 года. Возврат средств за уже купленную валюту предусмотрен не будет. Тем, кто приобрёл игру ранее, разрешено повторно скачивать и устанавливать её в любое время до закрытия серверов.

Активности вроде мировых боссов и бонусных недель продолжат появляться вплоть до финального дня работы серверов. Серверных слияний и крупных изменений больше не планируется.

В обращении к сообществу Amazon Games поблагодарила игроков за поддержку и время, проведённое в Аэтернуме, подчеркнув, что последний год существования MMORPG станет своеобразным прощальным путешествием для всех поклонников проекта.