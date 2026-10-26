Создатели фанатского сервера New World готовят площадку для торговли за реальные деньги

Анонсированное закрытие серверов многопользовательской игры New World: Aeternum подтолкнуло сообщество к созданию независимого сервера Project Azoth. Проект изначально заявлялся авторами как полностью некоммерческая инициатива по сохранению игры после отключения официальной инфраструктуры 31 января. Однако во время недавнего интервью с ведущим разработчиком выяснилось, что команда планирует внедрить функционал для торговли игровыми предметами за реальные деньги.

В ходе трансляции на канале стримера BlueSquadron главный разработчик сервера Kyza раскрыл подробности структуры проекта. Над эмулятором трудится команда из 10 программистов, работу которых финансирует анонимный инвестор. Именно финансовый покровитель команды настоял на создании внутренней торговой площадки с реальным денежным оборотом между игроками.

Игроки смогут покупать и продавать экипировку напрямую другим пользователям. Сам сервер никогда не станет продавать предметы за деньги. Торговля пойдет исключительно между игроками, причем не только за золото, но и за реальные деньги.

- Kyza, ведущий разработчик Project Azoth

В качестве ориентира разработчик прямо указал на экономическую систему классической ролевой игры Tibia. Согласно задумке инвестора, за проведение сделок между пользователями будет взиматься фиксированный процент или комиссия за обработку платежей через сторонние сервисы. Разработчики утверждают, что вырученные средства пойдут на покрытие операционных расходов серверной части, а сама администрация не планирует вмешиваться в баланс генерацией редких вещей.

Подобное заявление вызвало мгновенную волну критики со стороны зрителей трансляции и завсегдатаев сообщества. Игроки напомнили, что создание серверов с элементами коммерции моментально привлекает внимание юридического отдела издателя в лице Amazon Games. Пользователи также усомнились в бескорыстных намерениях авторов, обвинив команду в попытке монетизировать чужую интеллектуальную собственность под предлогом благородного спасения закрывающейся игры.

Чтобы снизить накал критики, ведущий инженер поспешил заверить аудиторию в отсутствии прямого донатного магазина. Все платные косметические скины и ездовые животные из официальной версии, которые в оригинале требовали покупки дополнения Rise of the Angry Earth, на фанатском сервере станут бесплатными. Доступ к маунтам откроют для всех с первого дня, а премиальную броню распределят по таблицам наград за рейды и внутриигровые события.

На текущий момент проект Project Azoth находится в стадии закрытого тестирования, где принимают участие порядка 70 человек. Для подключения к серверу пользователям требуется обязательное наличие лицензионной копии игры в сервисе Steam для ручной загрузки старых депо. При этом сам Kyza открыто признал, что при первом же официальном требовании правообладателя команда немедленно прекратит разработку и закроет серверы без судебных разбирательств.