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New World: Aeternum 28.09.2021
Экшен, Ролевая, MMO, От третьего лица, Открытый мир
5.4 192 оценки

Создатели New World: Aeternum снова готовятся к слиянию полупустых серверов

butcher69
Новости

Разработчики New World: Aeternum готовятся к очередному этапу слияния серверов, который состоится 5 декабря. Amazon Games объявила список затронутых серверов, а также предоставила рекомендации игрокам.

Объединение коснется 12 серверов в регионах США, Европы, Азии и Южной Америки:

  • Южная Америка: Artorius и Devaloka
  • США, Запад: Isabella и El Dorado
  • США, Восток: Lilith и Maramma
  • Европа: Centaurus и Asterion, Kronos и Aaru
  • Юго-Восточная Азия: Sutekh и Delos

С 25 ноября будет отключено создание персонажей и трансферы на этих серверах. До 5 декабря игроки смогут перенести персонажей на другой сервер в регионе с помощью жетонов, которые поступят в продажу 25 ноября.

После слияния гильдии и игроки получат компенсацию за утраченные территории.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sir Walter

мертворожденная недоигра

3
Wolfenstein

лучше сливанию туда куда трешаку и положено быть

1
ДаДжи

а мне всегда было больно за умерающие онлайн игры,если она была не плохая.был в последние минуты жизни с такими как дарк эйдж(он же форсикен ворлд),хон(сначала на серверах гарены,потом на инте),апб на инове.ещё где то,не помню

1
Пользователь ВКонтакте

Просто для открытия новой игры надо закрывать серваки старой, и массово перегонять играков и фунатов туда, но нет, такую практику мало кто использует, даже среди корейских.
На своей памяти могу только переезд с crossfire в battle teams 2 вспомнить, в остальном эти все продукты появляются как грибы после дождя, и так же быстро свопаются. // Денис Иванов

0