Создатели New World: Aeternum снова готовятся к слиянию полупустых серверов

Разработчики New World: Aeternum готовятся к очередному этапу слияния серверов, который состоится 5 декабря. Amazon Games объявила список затронутых серверов, а также предоставила рекомендации игрокам.
Объединение коснется 12 серверов в регионах США, Европы, Азии и Южной Америки:
- Южная Америка: Artorius и Devaloka
- США, Запад: Isabella и El Dorado
- США, Восток: Lilith и Maramma
- Европа: Centaurus и Asterion, Kronos и Aaru
- Юго-Восточная Азия: Sutekh и Delos
С 25 ноября будет отключено создание персонажей и трансферы на этих серверах. До 5 декабря игроки смогут перенести персонажей на другой сервер в регионе с помощью жетонов, которые поступят в продажу 25 ноября.
После слияния гильдии и игроки получат компенсацию за утраченные территории.
мертворожденная недоигра
лучше сливанию туда куда трешаку и положено быть
а мне всегда было больно за умерающие онлайн игры,если она была не плохая.был в последние минуты жизни с такими как дарк эйдж(он же форсикен ворлд),хон(сначала на серверах гарены,потом на инте),апб на инове.ещё где то,не помню
Просто для открытия новой игры надо закрывать серваки старой, и массово перегонять играков и фунатов туда, но нет, такую практику мало кто использует, даже среди корейских.
На своей памяти могу только переезд с crossfire в battle teams 2 вспомнить, в остальном эти все продукты появляются как грибы после дождя, и так же быстро свопаются. // Денис Иванов