Создатели New World: Aeternum снова готовятся к слиянию полупустых серверов

Разработчики New World: Aeternum готовятся к очередному этапу слияния серверов, который состоится 5 декабря. Amazon Games объявила список затронутых серверов, а также предоставила рекомендации игрокам.

Объединение коснется 12 серверов в регионах США, Европы, Азии и Южной Америки:

Южная Америка : Artorius и Devaloka

: Artorius и Devaloka США, Запад : Isabella и El Dorado

: Isabella и El Dorado США, Восток : Lilith и Maramma

: Lilith и Maramma Европа : Centaurus и Asterion, Kronos и Aaru

: Centaurus и Asterion, Kronos и Aaru Юго-Восточная Азия: Sutekh и Delos

С 25 ноября будет отключено создание персонажей и трансферы на этих серверах. До 5 декабря игроки смогут перенести персонажей на другой сервер в регионе с помощью жетонов, которые поступят в продажу 25 ноября.

После слияния гильдии и игроки получат компенсацию за утраченные территории.