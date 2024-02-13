Экономическая стратегия News Tower о газетном магнате 1930-х годов вышла в раннем доступе Steam

Добро пожаловать в мир журналистики 1930-х. Вы берёте на себя роль амбициозного медиамагната, мечтающего построить свою собственную издательскую империю с нуля.

Вам предстоит взять под контроль все аспекты газетного бизнеса: нанимать персонал, от репортёров и редакторов до фотографов, верстальщиков и курьеров; отслеживать самые свежие и актуальные новости со всего мира; посылать журналистов на места событий для сбора эксклюзивных материалов. Нужно сделать своё издание наиболее популярным и читаемым в Нью-Йорке.

Однако конкуренция в мире прессы нешуточная. Чтобы привлекать лучших специалистов, вам нужно создать для них комфортные условия труда в вашем небоскрёбе-штабе. Позаботьтесь об интерьере, размещении оборудования, организации рабочего процесса — от поступления новостей по телеграфу до верстки полос и печати тиража.

Вы должны стать медиамагнатом, чьё слово у всех на устах. Создавайте незабываемые заголовки, раскапывайте скандалы, разоблачайте преступников и коррупционеров. Но помните, что в мире журналистики 1930-х за каждой сенсацией таится своя цена... Готовы ли вы заплатить её ради правды и больших тиражей?