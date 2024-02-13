Экономическая стратегия News Tower о газетном магнате 1930-х годов вышла в раннем доступе Steam

Компания Twin Sails Interactive и разработчик Sparrow Night объявили, что News Tower, симулятор управления медиамагнатами, действие которого происходит в шумные 1930-е годы, вышел сегодня для ПК и Mac в раннем доступе Steam. Управляйте своей газетой, сообщайте о самых горячих новостях и постройте свою медиа-империю в этом восхитительном симуляторе стратегического управления.
Игроки могут открыть для себя три основные сюжетные линии квестов, которые появятся по мере прохождения раннего доступа, а также более 100 предметов для оптимизации своих башен. Разблокируйте всю карту Нью-Йорка и расскажите о различных историях с 1930 по конец 1932 года. Будущие обновления принесут новые испытания, навыки, предметы, улучшения качества жизни и многое другое.
Как издатель неудачливой газеты, ваша цель в News Tower — изменить судьбу и построить процветающую медиа-империю. Нанимайте и управляйте всеми профессиями, необходимыми для успеха, включая репортеров, фотографов, уборщиков, продавцов рекламы и многих других. Раскрывайте захватывающие истории по всему миру, сопоставляя свою редакционную линию с интересами читателей, но остерегайтесь могущественных фракций, таких как мэр и мафия, которые пытаются навязать свое влияние с помощью уникальных наград. Постройте и оптимизируйте свою башню, чтобы обеспечить благополучие ваших сотрудников и уложиться в сроки печати, сохраняя при этом баланс между редакционным качеством и привлечением новых клиентов!