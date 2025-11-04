News Tower покидает ранний доступ: симулятор новостной империи выйдет 18 ноября

Симулятор управления редакцией News Tower официально выходит из раннего доступа 18 ноября 2025 года. С февраля 2024-го игра развивалась вместе с сообществом и собрала «крайне положительные» отзывы в Steam — 96% игроков рекомендуют проект.

Действие разворачивается в США 1930-х годов, где пользователи создают собственную медиаимперию, выстраивают редакционные процессы и конкурируют за влияние. Полноценный релиз принесёт новую фракцию «военные», которые будут пытаться вмешиваться в политику издания, а также добавит дополнительные задания и глобальную таблицу лидеров.

Разработчики обещают улучшенный баланс, новые механики и, наконец, официальную локализацию на русский язык. Это позволит ещё большему числу игроков оценить атмосферу ретро-журналистики, экономических интриг и закулисных игр большого медиа.