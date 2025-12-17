THQ Nordic и Nine Rocks Games приглашают на охоту: Next Hunting Adventure откроет Северную Америку на ПК

THQ Nordic совместно с Nine Rocks Games анонсировали Next Hunting Adventure — охотничью игру с открытым миром, действие которой разворачивается в просторах Северной Америки. Проект будет доступен на ПК через Steam, а точная дата выхода пока не объявлена.

Игрокам предстоит исследовать живописные ландшафты канадской дикой природы, охотясь на крупную дичь — лосей, оленей, медведей и бизонов, а также на более мелких животных, таких как кролики, индюки и птицы. Разработчики обещают максимально аутентичный охотничий опыт, основанный на предыдущем опыте команды, обратной связи игроков и множестве итераций, с долгосрочной поддержкой игры и регулярными обновлениями.

Особое внимание уделено реалистичному снаряжению — в проекте участвуют более 10 реальных партнёров, включая производителей оружия и высокотехнологичного оборудования. Игроки смогут использовать охотничью собаку для слежки за дичью, улучшенную камеру для анализа выстрелов и охотничий домик для планирования экспедиций, демонстрации трофеев и открытия улучшений.

Кроме того, в игре предусмотрены уникальные сюжетные задания: в Новой Лоренции предстоит помогать дрессировщику собак и смотрителю раскрыть загадки необычного поведения местных лосей. Высокотехнологичное оборудование и возможности ночного видения позволят детально отслеживать поведение животных, делая охоту максимально захватывающей и реалистичной.

Next Hunting Adventure обещает стать новым стандартом охотничьих симуляторов, предлагая игрокам погрузиться в атмосферу Северной Америки и почувствовать себя настоящим охотником.