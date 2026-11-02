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Way of the Hunter 2 26.03.2026
Симулятор, От первого лица, Открытый мир
6 22 оценки

В Way of the Hunter 2 показали охоту с управлением популяцией и сменой погоды

GameTrailers GameTrailers

PlayStation представила Way of the Hunter 2 — охотничий симулятор с открытыми локациями, выслеживанием животных, переменчивой погодой и управлением популяцией.

Игроки отправятся в дикую природу Нью-Лорентии и заповедника Килимая. Успех охоты будет зависеть от терпения, знаний повадок зверей и бережного отношения к экосистеме.

В ролике демонстрируют реалистичные механики выслеживания, поведение животных и охоту за трофеями. Их можно будет собирать в собственной коллекции.

Одной из ключевых особенностей станет контроль стада: нужно следить за популяцией животных, чтобы выстроить долгую охотничью карьеру.

Way of the Hunter 2 выйдет на PS5.

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