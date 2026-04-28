Way of the Hunter 2 получила крупное обновление: управление экосистемой, глушители и тепловизионная оптика

Сегодня Way of the Hunter 2 получает первое крупное обновление контента, расширяющее симуляцию новыми системами и снаряжением, которые углубляют реализм и расширяют возможности игрока.

Теперь игроки могут активно формировать экосистемы посредством улучшения инфраструктуры в заповедниках, восстанавливая повреждённые места обитания, удаляя загрязнения и очищая территорию от инвазивных видов. Эти усилия напрямую влияют на жизнеспособность животных и потенциал популяции, создавая со временем более динамичные и устойчивые охотничьи угодья.

Введён новый уровень тактической охоты с глушителями, позволяющими делать более тихие выстрелы, снижающие бдительность животных и предотвращающие испуг близлежащих стад. Это позволяет более контролируемо добывать трофеи и улучшает возможности для последующих действий, поощряя тщательные и избирательные стратегии охоты.

Обновление также добавляет тепловизионную оптику, включая как ручной монокуляр, так и насадки. Эти инструменты позволяют игрокам обнаруживать тепловые сигнатуры в условиях плохой видимости, предлагая несколько режимов просмотра для сканирования местности, отслеживания движения и более точного определения целей.

Наконец, фоторежим расширен новыми позами игрока и собаки, предоставляя игрокам больше возможностей запечатлеть как себя, так и своих охотничьих компаньонов. Эти дополнения улучшают повествование и позволяют создавать более персонализированные и запоминающиеся внутриигровые фотографии.