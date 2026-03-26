Way of the Hunter 2 стартовала в раннем доступе и готовится к релизу на консолях

Охотничий симулятор Way of the Hunter 2 от THQ Nordic и Nine Rocks Games вышел в раннем доступе на Steam. Разработчики подтвердили, что после завершения этой стадии игра одновременно появится и на PlayStation 5, и на Xbox Series.

Проект уже доступен по цене 1120 ₽, а до 9 апреля действует скидка 20%. На старте игрокам предлагают исследовать обширный регион Новой Лоренции — дикую природу Канады с разнообразной фауной: от лосей и медведей до птиц и мелкой дичи.

Авторы делают ставку на максимальный реализм. В игре представлены лицензированные образцы оружия и снаряжения, система анализа выстрелов, а также охотничья собака-компаньон, помогающая выслеживать добычу. Центральным хабом станет охотничий домик, где можно планировать вылазки и демонстрировать трофеи.

Ранний доступ призван развивать игру вместе с сообществом: текущая версия уже предлагает базовый опыт, но будет активно расширяться за счёт обновлений и отзывов игроков.