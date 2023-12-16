Авторы серии Subnautica раскроют подробности о следующей части в следующем году

Выход Subnautica 3 (или как там будет называться игра) был официально подтвержден в финансовом отчете в прошлом месяце, и разработчик Unknown Worlds наконец-то признал эту новость, пообещав подробности в 2024 году о запуске игры в раннем доступе.

"Ваше недавнее волнение по поводу следующей игры во вселенной Subnautica было заразительным", - пишут разработчики в твиттере. "Пока мы еще не готовы раскрыть всю информацию, но следите за новостями. Мы расскажем больше о наших планах по раннему доступу в 2024 году!"

Unknown Worlds уже некоторое время обсуждает следующую игру Subnautica в расплывчатых выражениях, а старые объявления о вакансиях ясно дают понять, что что-то в этой вселенной находится в производстве. В прошлом месяце издатель Krafton официально сообщил краткие подробности о "следующей Subnautica", назвав ее "игрой о приключениях и выживании", которая ориентировочно выйдет для ПК и консолей в первой половине 2025 года. Будет ли это релиз версии 1.0 или версии раннего доступа, пока неизвестно, но я ставлю на последнюю.

И Subnautica, и ее продолжение Below Zero, ставшее расширением, вышли в раннем доступе и, похоже, сильно выиграли от общения с фанатами. Серия Subnautica до сих пор славилась эффективным сочетанием бессрочной песочницы выживания с крепким сюжетом и фантастическим научно-фантастическим миростроительством, и я с нетерпением жду, когда же появится третья игра.