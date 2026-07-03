Культовая тактическая стратегия Nexus - The Jupiter Incident стала бесплатна в GOG

В цифровом магазине GOG стартовала очередная акция «Бесплатная игра». На этот раз пользователи могут добавить перейдя по ссылке после входа в аккаунт GOG в свою библиотеку культовую тактическую стратегию в реальном времени Nexus – The Jupiter Incident.
Игра была выпущена в 2004 году и предлагает глубокий сюжет, состоящий из шести глав. Игроку предстоит взять на себя роль капитана космического корабля «Стилет» и командовать флотом будущего в напряжённых космических баталиях. Проект отличается высоким уровнем сложности и требует продуманного тактического планирования. Геймеров ждёт кампания из 6 эпизодов и нескольких десятков миссий. В игре есть более 50 уникальных персонажей и различные виды оружия и устройства.
Акция действует до 6 июля 15:00 по московскому времени. Игра не поддерживает русский язык и имеет высокий уровень сложности. После добавления в библиотеку она останется у вас навсегда.
Ну, в целом и неважно, она у меня куплена уже 100 лет назад была, прохожу иногда, очень крутая космическая TRTS и даже спустя 22 года, выглядит красиво и эффектно и сюжет крутой и кстати Mass Effect в каком-то смысле очень схож по сюжету с Nexus и там и там Капитан и там и там уникальные корабли и там и там угроза в виде машин которые технологически превосходят все что есть у рас Млечного пути и там и там в конце предстоит битва за Землю (в МЕ правда в 3-ей части только) и там и там достаточно много войн между разными расами и различные тёрки, просто в Nexus нас через все события прокатят в рамках одной игры, а не трёх.