Культовая тактическая стратегия Nexus - The Jupiter Incident стала бесплатна в GOG

В цифровом магазине GOG стартовала очередная акция «Бесплатная игра». На этот раз пользователи могут добавить перейдя по ссылке после входа в аккаунт GOG в свою библиотеку культовую тактическую стратегию в реальном времени Nexus – The Jupiter Incident.

Игра была выпущена в 2004 году и предлагает глубокий сюжет, состоящий из шести глав. Игроку предстоит взять на себя роль капитана космического корабля «Стилет» и командовать флотом будущего в напряжённых космических баталиях. Проект отличается высоким уровнем сложности и требует продуманного тактического планирования. Геймеров ждёт кампания из 6 эпизодов и нескольких десятков миссий. В игре есть более 50 уникальных персонажей и различные виды оружия и устройства.

Акция действует до 6 июля 15:00 по московскому времени. Игра не поддерживает русский язык и имеет высокий уровень сложности. После добавления в библиотеку она останется у вас навсегда.