Энтузиаст превратил гоночную игру Need for Speed: Carbon в ритм-аркаду

Для гоночной игры Need for Speed: Carbon вышла необычная модификация под названием CarbonRhythm, которая добавляет в проект полноценную музыкальную механику. Мод превращает привычные уличные гонки в испытание на многозадачность, где игроку предстоит одновременно выполнять 2 задачи: управлять автомобилем и нажимать клавиши в такт музыке.

Новая система включает 6 полос для ввода ритмичных команд. Как и в классических представителях жанра, в CarbonRhythm присутствует система оценки точности попаданий со статусами от идеального до промаха, а также счетчик комбо и множитель очков. Чем точнее игрок нажимает нужные кнопки, тем выше итоговый балл.

Особой деталью проекта стали забавные анимации. Во время прохождения ритм-сегментов автомобили начинают комично подпрыгивать и вращаться в такт играющим трекам, среди которых есть композиции виртуальной исполнительницы Hatsune Miku. Подобное поведение машин добавляет забавный визуальный эффект в серьезный гоночный симулятор.

Установка модификации версии 1 требует наличия дополнительных библиотек, включая DirectX 9 SDK и звуковой движок BASS. Исходный код проекта состоит на 99 процентов из языка C++ и доступен для изучения всем желающим. Пользователи сети отмечают высокую сложность совмещения 2 разных механик, что делает прохождение знакомых трасс по-настоящему сложным вызовом.