Need for Speed Carbon получила мод с трассировкой лучей RTX Remix

Моддер xoxor4d, создатель потрясающего мода GTA 4 RTX Remix, выпустил мод с трассировкой лучей для Need for Speed: Carbon.

Мод добавляет пользовательский шейдер для покраски автомобилей. Мод включает в себя динамический код для отображения луж, капель дождя, проверки окклюзии и настроек для каждого вызова отрисовки. Мод содержит логику для помощи в модификации вызовов отрисовки, а также код анти-отсечения и регулируемое предварительное отсечение (окклюзия) для каждой сетки.

Чтобы продемонстрировать новое освещение с трассировкой лучей, автор мода поделился видео. Оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно от него ожидать. Так что обязательно посмотрите его.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Для достижения наилучших результатов автор мода рекомендует использовать его вместе с модом NFSC Remix, который добавляет в игру PBR-материалы и новые источники света.