Need for Speed Carbon получила мод с трассировкой лучей RTX Remix

Моддер xoxor4d, создатель потрясающего мода GTA 4 RTX Remix, выпустил мод с трассировкой лучей для Need for Speed: Carbon.
Мод добавляет пользовательский шейдер для покраски автомобилей. Мод включает в себя динамический код для отображения луж, капель дождя, проверки окклюзии и настроек для каждого вызова отрисовки. Мод содержит логику для помощи в модификации вызовов отрисовки, а также код анти-отсечения и регулируемое предварительное отсечение (окклюзия) для каждой сетки.
Чтобы продемонстрировать новое освещение с трассировкой лучей, автор мода поделился видео. Оно даст вам довольно хорошее представление о том, чего можно от него ожидать. Так что обязательно посмотрите его.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Для достижения наилучших результатов автор мода рекомендует использовать его вместе с модом NFSC Remix, который добавляет в игру PBR-материалы и новые источники света.
Как же раздражающе звучит этот визг покрышек при повороте в сторону на милиметр
Раздражает звук, а то что машина дергается как пластиковая игрушка которая ничего не весит норм. Отсутствует даже имитация хода подвески.
С этим тоже согласен ,в тех же кармагедогах и флэтаутах тогда и раньше по лучше реализация была
Я вот одно не пойму ,это же самое есть и мост вантед ,да и много чего там топорно-карявого ,но почему то считается культовой и чуть ли эталонной
Щас бы докапываться до физики в гонке, которая вышла 20 лет назад. К тому-же физика в карбоне была на голову выше чем в мост вантеде, но на него никто не гонит)
Хорошо смотрится! Однако проверить не смогу. AMD видюха RX560. (
Ей не мод, а уже ремастер нужен.