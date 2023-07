Авторитетный инсайдер подтверждает планы EA по выпуску ремейка Need for Speed: Most Wanted ©

Need for Speed: Most Wanted 2005 года считается одной из лучших игр не только в самой серии Need for Speed, но также особо ценится в рамках всего жанра гонок. В момент релиза проект запомнился увлекательным геймплеем, передовой графикой и запоминающейся атмосферой, где саундтрек играл особое значение. По словам надежного инсайдера с ником just4leaks2, у игроков появится шанс вновь погрузиться в головокружительный мир гонок Need for Speed: Most Wanted. Автор утечек заявил о готовящемся ремейке игры.

Инсайдер just4leaks2 в недавней публикации подтвердил недавние слухи, которые указывали на выход обновленной версии Need for Speed: Most Wanted. Согласно его данным, игроков ждет полноценный ремейк гоночной игры 2005 года с полностью переработанной графикой. Проект был перенесен на современный движок и получил улучшенный открытый мир с необходимыми доработками в игровом процессе. Как ожидается, ремейк сохранит узнаваемую атмосферу оригинальной игры, включая визуальный стиль, машины и звуковое сопровождение.

Как отмечает just4leaks2, он впервые поделился информацией о ремейке Need for Speed: Most Wanted еще несколько лет назад, однако тогда ему никто не поверил. По его словам, разработка обновленной версии игры началась, как раз одновременно с его публикацией, поэтому релиз не заставит себя долго ждать. Анонс ремейка Need for Speed: Most Wanted может состояться уже в конце этого лета.