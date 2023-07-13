До скорой встречи: сержант Кросс и офицер Терф записали для фанатов NfS: Most Wanted необычное видеообращение

Вчера Симона Байли сообщила в социальных сетях, что в 2024 году выйдет ремейк оригинальной Need for Speed: Most Wanted. Однако после того, как актриса удалила свое сообщение, теперь она снова начала рассказывать о проекте.
В оригинале Симона Байли играла офицера Терф, напарницу сержанта Джонатана Кросса. И вот она вместе с Дином МакКензи, исполнителем роли офицера Кросса, записали небольшой видеоролик, в котором рады тому, что их любят игроки, и уверяют, что фанаты скоро увидят их снова.
Дин МакКензи: Привет, ребята. Сержант Кросс.
Симона Байли: И ваш партнер.
Дин МакКензи: Вы знаете, кто она. Рад видеть вас, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Я все еще здесь. И что я могу сказать? Приятно, когда тебя помнят.
Симона Байли: И мы вас любим.
Дин МакКензи: Мы любим вас, ребята. Я бы с удовольствием поцарапал ваши машины, но я работаю над терапией. Чушь собачья. В любом случае, мы все еще там. Мы надеемся, что с вами все в порядке. Рады, что вы все прошли через COVID. И мы надеемся увидеть вас снова. Вы еще увидите нас.
Симона Байли: До скорой встречи.
На фоне нескольких тизеров, сделанных актрисой, можно предположить, что ремейк Need for Speed: Most Wanted состоится, осталось только дождаться официального заявления от EA.
Вышедшая в 2005 году Need for Speed: Most Wanted является одной из самых популярных гоночных игр в истории жанра. По всему миру Need for Speed: Most Wanted имела гигантский коммерческий успех. Она разошлась тиражом свыше 16 млн. копий став самой успешной игрой серии и побив при этом несколько рекордов.
Ссылка на видео:
https://streamabl_e.com/r5tx1d
в адресе удалите знак подчеркивание
Что то они всё темнят
Я надеюсь он выйдет в этом году