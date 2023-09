Геймплей фанатского ремейка Need for Speed Most Wanted на движке Unreal Engine 5 ©

Коллектив NostalgiaNexus показал видеоролик, в котором показан геймплей фан-ремейка Need for Speed Most Wanted (2005) на движке Unreal Engine 5. В новой версии ремейка используются текстуры для дорог в разрешении 8K, а также различные апскейлинговые текстуры из оригинальной игры. А еще в ней теперь есть оригинальный звук TVR Cerbera для BMW M3 GTR.

Если кто не знает, NostalgiaNexus осуществила портирование карты из Need for Speed: Most Wanted на Unreal Engine 5. При этом, в отличие от других фанатских ремейков, это не просто демонстрация карты. Напротив, здесь присутствует управляемый автомобиль. Тем самым мы можем лучше понять, как может выглядеть ремастер на современном движке.

Как уже заявил его создатель, в ремастере Need for Speed Most Wanted на Unreal Engine 5 используется система Chaos Vehicle System и FMOD для воспроизведения звуковых эффектов. Также, по всей видимости, здесь используются возможности Lumen, правда, местами наблюдаются глюки с освещением.

В целом, складывается впечатление, что это полноценный ремастер NFS. Тем не менее, обратите внимание на то, что данный проект является точным ремастером Most Wanted, а не полноценным ремейком.