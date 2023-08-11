Нейросеть показала своё видение гоночных игр, таких как Need for Speed: Most Wanted

Раньше для создания красивых рисунков гоночных игр нужны были профессионалы, но похоже эти времена прошли навсегда, теперь нейросеть способна быстро сгенерировать качественное изображение. Российская нейросеть Kandinsky показала, как она видит известные гоночные игры, вроде:
- Need for Speed: Most Wanted 2005
- Need for Speed: Underground 2003
- Colin McRae: DiRT 2007
- Colin McRae: DiRT 2 2009
- Richard Burns Rally 2004
- SpinTires 2014
- SnowRunner 2020
- Re-Volt 1999
- FlatOut 2004
Зашел в надежде увидеть видосы, а тут ..(
А тут онэмэ.
как-то галимо стандартно нагенерировано, нет души