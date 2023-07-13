Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
9.4 7 371 оценка

Появились изображения консоли PlayStation 2, стилизованной под легендарную BMW из NFS: Most Wanted

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Simple Jack
Новости

Консоль PlayStation 2 Need for speed most wanted была изготовлена компанией Spiritplayers специально для Electronic Arts games с целью продвижения игры на игровой конвенции в Лейпциге 2006.

В комплект поставки входили 2 контроллера, игра Need for Speed Most Wanted, пульт дистанционного управления и 2 ключа для автомобиля. Ключи использовались для включения консоли.

Приставка существует в единственном экземпляре, сейчас она находится во владении коллекционера.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Робот Колдун

Что уж сказать, сама PS2 итак легенда. А тут она еще и легендарная машина!

8
BrokVud

На 4ой фотке даже винилы с "лесенкой", как в оригинале!))

3
askazanov

Прикольно!)

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