Появились изображения консоли PlayStation 2, стилизованной под легендарную BMW из NFS: Most Wanted

Консоль PlayStation 2 Need for speed most wanted была изготовлена компанией Spiritplayers специально для Electronic Arts games с целью продвижения игры на игровой конвенции в Лейпциге 2006.
В комплект поставки входили 2 контроллера, игра Need for Speed Most Wanted, пульт дистанционного управления и 2 ключа для автомобиля. Ключи использовались для включения консоли.
Приставка существует в единственном экземпляре, сейчас она находится во владении коллекционера.
Что уж сказать, сама PS2 итак легенда. А тут она еще и легендарная машина!
На 4ой фотке даже винилы с "лесенкой", как в оригинале!))
Прикольно!)