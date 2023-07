Появились изображения консоли PlayStation 2, стилизованной под легендарную BMW из NFS: Most Wanted ©

Консоль PlayStation 2 Need for speed most wanted была изготовлена компанией Spiritplayers специально для Electronic Arts games с целью продвижения игры на игровой конвенции в Лейпциге 2006.

В комплект поставки входили 2 контроллера, игра Need for Speed Most Wanted, пульт дистанционного управления и 2 ключа для автомобиля. Ключи использовались для включения консоли.

Приставка существует в единственном экземпляре, сейчас она находится во владении коллекционера.