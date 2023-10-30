на главную
об игре
Need for Speed: Most Wanted (2005) 15.11.2005
9.4 8 888 оценок

Российские энтузиасты показали, как может выглядеть ремейк Need for Speed: Most Wanted в 2024 году

Gutsz
Новости

Дождливая осенняя погода, грустная композиция "The Sound Of Silence" от группы Disturbed и культовый BMW M3 GTR с узнаваемым дизайном. Именно так мог бы выглядеть официальный трейлер с анонсом ремейка популярной гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted. К сожалению, это лишь фанатский концепт, однако им удалось уловить дух оригинальной игры и показать, как бы могла выглядеть её современная версия с использованием самых продвинутых технологий.

Авторами потрясающего концептуального трейлера ремейка выступили российские энтузиасты из студии Odonata Cinema. На своём YouTube-канале они опубликовали достаточно короткую демонстрацию обновленной версии Need for Speed: Most Wanted с детализированными локациями и моделью легендарного автомобиля BMW M3 GTR.

По сюжету трейлера, культовая машина уже много лет пылится на стоянке за городом. Её владелец когда-то давно увлекался гонками и вспоминает события из оригинальной Need for Speed: Most Wanted. Теперь BMW M3 GTR выставлена на продажу и ждет своего нового владельца, чтобы вновь начать блистать в гоночных заездах.

Официально Electronic Arts не сообщала о планах выпустить ремейк Need for Speed: Most Wanted. Однако некоторые инсайдеры подтвердили его активную разработку. Возможно, анонс обновленной версии игры не заставит себя долго ждать.

-12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Protocol10

это пример как не надо выглядеть в 2024 году, сейчас рынок аркадных гонок это форза на вершине и где-то всё остальное в глубокой клоаке с корявыми попытками вылезти на ностальгии

3
Understanding the Truth

Наоборот надо. разработчики всё равно не умеют делать ремеййки и ремастеры

-2
damaboy

нехватает крутых сюжетных гонок, Сережа!

1
Wolframium13

Свет клином не сошёлся на Форзе. Она совсем не то.

1
AlexFullBeast

Лол, мой коммент про рекламу реально удалили? Что он нарушил то?

1
ОТСТУПНИК Style

хоспади опять эти долбанные интузиасты

1
TIMetal

Атмосферно! Форза Х и the Crew 2-3 не цепляют совершенно из-за всяких фестивалей, разноцветных шариков, праздника, фанфар и т.д. Тошно от этих гейпарадов уже. Хочется почувстовать ту самую дождливо-осеньюю атмосферу и опастность быть поманным в Most Wanted. В NFS 2015 было что-то похожее, но постоянный онлайн, кат.сцены с недоактерами и молчаливый гг убил игру на мой взгляд.

1
Магае

а зачем парню из видео яички вместо подбородка вставили?))

0
damaboy

Понравилось!

Но пахнет "Россией для грустных")

0
Spic4

форза болт пркуривает давно

0