Российские энтузиасты показали, как может выглядеть ремейк Need for Speed: Most Wanted в 2024 году

Дождливая осенняя погода, грустная композиция "The Sound Of Silence" от группы Disturbed и культовый BMW M3 GTR с узнаваемым дизайном. Именно так мог бы выглядеть официальный трейлер с анонсом ремейка популярной гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted. К сожалению, это лишь фанатский концепт, однако им удалось уловить дух оригинальной игры и показать, как бы могла выглядеть её современная версия с использованием самых продвинутых технологий.

Авторами потрясающего концептуального трейлера ремейка выступили российские энтузиасты из студии Odonata Cinema. На своём YouTube-канале они опубликовали достаточно короткую демонстрацию обновленной версии Need for Speed: Most Wanted с детализированными локациями и моделью легендарного автомобиля BMW M3 GTR.

По сюжету трейлера, культовая машина уже много лет пылится на стоянке за городом. Её владелец когда-то давно увлекался гонками и вспоминает события из оригинальной Need for Speed: Most Wanted. Теперь BMW M3 GTR выставлена на продажу и ждет своего нового владельца, чтобы вновь начать блистать в гоночных заездах.

Официально Electronic Arts не сообщала о планах выпустить ремейк Need for Speed: Most Wanted. Однако некоторые инсайдеры подтвердили его активную разработку. Возможно, анонс обновленной версии игры не заставит себя долго ждать.