Российские энтузиасты показали, как может выглядеть ремейк Need for Speed: Most Wanted в 2024 году

Дождливая осенняя погода, грустная композиция "The Sound Of Silence" от группы Disturbed и культовый BMW M3 GTR с узнаваемым дизайном. Именно так мог бы выглядеть официальный трейлер с анонсом ремейка популярной гоночной аркады Need for Speed: Most Wanted. К сожалению, это лишь фанатский концепт, однако им удалось уловить дух оригинальной игры и показать, как бы могла выглядеть её современная версия с использованием самых продвинутых технологий.
Авторами потрясающего концептуального трейлера ремейка выступили российские энтузиасты из студии Odonata Cinema. На своём YouTube-канале они опубликовали достаточно короткую демонстрацию обновленной версии Need for Speed: Most Wanted с детализированными локациями и моделью легендарного автомобиля BMW M3 GTR.
По сюжету трейлера, культовая машина уже много лет пылится на стоянке за городом. Её владелец когда-то давно увлекался гонками и вспоминает события из оригинальной Need for Speed: Most Wanted. Теперь BMW M3 GTR выставлена на продажу и ждет своего нового владельца, чтобы вновь начать блистать в гоночных заездах.
Официально Electronic Arts не сообщала о планах выпустить ремейк Need for Speed: Most Wanted. Однако некоторые инсайдеры подтвердили его активную разработку. Возможно, анонс обновленной версии игры не заставит себя долго ждать.
это пример как не надо выглядеть в 2024 году, сейчас рынок аркадных гонок это форза на вершине и где-то всё остальное в глубокой клоаке с корявыми попытками вылезти на ностальгии
Наоборот надо. разработчики всё равно не умеют делать ремеййки и ремастеры
нехватает крутых сюжетных гонок, Сережа!
Свет клином не сошёлся на Форзе. Она совсем не то.
Лол, мой коммент про рекламу реально удалили? Что он нарушил то?
хоспади опять эти долбанные интузиасты
Атмосферно! Форза Х и the Crew 2-3 не цепляют совершенно из-за всяких фестивалей, разноцветных шариков, праздника, фанфар и т.д. Тошно от этих гейпарадов уже. Хочется почувстовать ту самую дождливо-осеньюю атмосферу и опастность быть поманным в Most Wanted. В NFS 2015 было что-то похожее, но постоянный онлайн, кат.сцены с недоактерами и молчаливый гг убил игру на мой взгляд.
а зачем парню из видео яички вместо подбородка вставили?))
Понравилось!
Но пахнет "Россией для грустных")
форза болт пркуривает давно