Моды для старых Need for Speed добавляют детальные виды из кабины, повреждения и миры других частей

Горизонты для нынешнего моддинга определенно расширились. Благодаря этому в старые игры начинают внедрять то, о чем раньше можно было только мечтать. В культовых NFS Underground 1-2, Most Wanted, Сarbon теперь можно увидеть довольно детализированные виды из кабины с работающими КПП, рулем, функционирующими зеркалами, приборами и дворниками. В Underground 2 теперь можно увидеть модель повреждений и копов из Most Wanted, ProStreet примеряет на себя миры из других частей. Благодаря этому в старые части определенно можно вдохнуть новую жизнь. Что-то уже можно попробовать, что-то находится в процессе работы, но, видимо, в недалеком будущем все это будет доступно массам.