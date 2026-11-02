Моды для старых Need for Speed добавляют детальные виды из кабины, повреждения и миры других частей

Горизонты для нынешнего моддинга определенно расширились. Благодаря этому в старые игры начинают внедрять то, о чем раньше можно было только мечтать. В культовых NFS Underground 1-2, Most Wanted, Сarbon теперь можно увидеть довольно детализированные виды из кабины с работающими КПП, рулем, функционирующими зеркалами, приборами и дворниками. В Underground 2 теперь можно увидеть модель повреждений и копов из Most Wanted, ProStreet примеряет на себя миры из других частей. Благодаря этому в старые части определенно можно вдохнуть новую жизнь. Что-то уже можно попробовать, что-то находится в процессе работы, но, видимо, в недалеком будущем все это будет доступно массам.
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об игре
Need for Speed: Underground 17.11.2003
9.3 3 841 оценка
Хотелось бы увидеть графические моды на эти культовые НФС чтобы графика в них была как с NFS MW 2012, вот чего бы мне хотелось бы увидеть, так что да хочу поиграть в NFS Underground 2 с графикой от NFS MW 2012.
всё что вам для этого понадобится - это ртх 5090 и 128гб озу, на здоровье
теперь можно делать эрондондон от первого лица
Ну это железный повод перепройти эти игры, но теперь с новым восприятием. Вот бы ещё добавили replay mod, как в Underground 2, было бы здорово
В принципе ничего нового. Такие моды были для Sleeping Dogs и GTA SA