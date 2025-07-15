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Need for Speed: Underground 17.11.2003
Аркада, Симулятор, Гонки, Автомобили
9.3 3 429 оценок

Обновление 0.5 мода RTX Remix для Need for Speed: Underground добавляет новые текстуры, модели и световые эффекты

monk70 monk70

Поклонники Need for Speed, сегодня вас ждет кое-что интересное. Моддер alessandro893 выпустил версию 0.5 своего мода RTX Remix для Need for Speed: Underground. Этот мод добавляет трассировку пути в реальном времени в эту классическую гоночную игру.

Версия 0.5 содержит более 500 новых текстур. Моддер создал множество новых текстур для улучшения визуальной составляющей игры, добавляя детализации и реализма окружающей среде. Более того, мод добавляет ряд новых высокополигональных моделей для замены или улучшения существующих объектов. Они привнесут новый уровень детализации и глубины в игровой мир.

NFS: Underground RTX V0.5 значительно обновит знаменитый район Чайнатаун. Он добавляет новые модели, улучшенные текстуры и световые эффекты. Это сделает локацию более детализированной и захватывающей. Моддер также улучшил гоночную трассу «Lock Up». Теперь на ней больше деревьев, растений и улучшенное окружение.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.

26
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Обнова на любителя. Теряется атмосферность оригинала.

3
hpi

Не канон асфальт не зеркальный.

1
MelShlemming

Темно стало.