Обновление 0.5 мода RTX Remix для Need for Speed: Underground добавляет новые текстуры, модели и световые эффекты

Поклонники Need for Speed, сегодня вас ждет кое-что интересное. Моддер alessandro893 выпустил версию 0.5 своего мода RTX Remix для Need for Speed: Underground. Этот мод добавляет трассировку пути в реальном времени в эту классическую гоночную игру.

Версия 0.5 содержит более 500 новых текстур. Моддер создал множество новых текстур для улучшения визуальной составляющей игры, добавляя детализации и реализма окружающей среде. Более того, мод добавляет ряд новых высокополигональных моделей для замены или улучшения существующих объектов. Они привнесут новый уровень детализации и глубины в игровой мир.

NFS: Underground RTX V0.5 значительно обновит знаменитый район Чайнатаун. Он добавляет новые модели, улучшенные текстуры и световые эффекты. Это сделает локацию более детализированной и захватывающей. Моддер также улучшил гоночную трассу «Lock Up». Теперь на ней больше деревьев, растений и улучшенное окружение.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.