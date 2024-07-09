ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Need for Speed: Underground 17.11.2003
Аркада, Симулятор, Гонки
9.3 2 810 оценок

Последняя версия мода Need for Speed Underground RTX Remix улучшает производительность, добавляет новые PBR-текстуры

monk70
Новости

Моддер alessandro893 выпустил новую версию своего мода RTX Remix Path Tracing для Need for Speed ​​Underground. Согласно примечаниям к выпуску, версия 0.1 обеспечивает оптимизацию производительности, а также некоторые графические улучшения.

Кроме того, эта версия направлена ​​на решение проблем с прозрачными материалами и содержит множество новых текстур PBR. Согласно официальным примечаниям к выпуску этой версии, все автомобили теперь также имеют как передние, так и задние фары, а также объемные фары.

При использовании этого мода разрешение игры по умолчанию устанавливается на 4K. Игроки могут изменить разрешение, отредактировав файл "scripts/NFSUnderground.WidescreenFix.ini". Также зеркальные отражения автомобилей можно отключить, удалив файл "rtx.conf" и переименовав - "rtx(less-car-reflections).conf" в "rtx.conf".

Как отметил создатель мода, отражения автомобилей все еще не идеальны, и поскольку мод все еще находится в активной разработке, есть много проблем, которые необходимо решить.

Последнюю версию мода Need for Speed ​​Underground RTX Remix можно загрузить здесь. Мод предлагает глобальное/прямое освещение с трассировкой пути, масштабированные текстуры, более 2500 дополнительных источников света и многое другое.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CheerfulWallis
https://www.youtube.com/watch?v=Wf7-9CL4ySI
3
hpi

Ху!та полная.

1
MunchkiN 616

вроде для 2003 неплохой графончик. напоминает демку от энвидиа где показывали ночной город и как он типа от ртх освещается

0
Gradient_Zero

Мрак и отсутствие атмосферы оригинала - это "улучшения"?

0
sergeu78

деревья всё портят

0
Jeliya Jam

чёт такое впечатление, будто бликов меньше стало и текстуры почистили, +покоричневело всё.

0
Бакиев Эдик

мне это совсем не понравилось: не понятно что за машины и на чем ты едешь,слишком большой уклон на графику,моддеру за старание плюс,за потраченое время и как это налепленно минус

0
Пользователь ВКонтакте

Гле скачать ? // Алексей Русич

0
gliga142

машины сделанные из зеркал - ну камон .. убого же

-1
Rorschach93

всё для мажоров

-2