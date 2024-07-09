Последняя версия мода Need for Speed Underground RTX Remix улучшает производительность, добавляет новые PBR-текстуры

Моддер alessandro893 выпустил новую версию своего мода RTX Remix Path Tracing для Need for Speed ​​Underground. Согласно примечаниям к выпуску, версия 0.1 обеспечивает оптимизацию производительности, а также некоторые графические улучшения.

Кроме того, эта версия направлена ​​на решение проблем с прозрачными материалами и содержит множество новых текстур PBR. Согласно официальным примечаниям к выпуску этой версии, все автомобили теперь также имеют как передние, так и задние фары, а также объемные фары.

При использовании этого мода разрешение игры по умолчанию устанавливается на 4K. Игроки могут изменить разрешение, отредактировав файл "scripts/NFSUnderground.WidescreenFix.ini". Также зеркальные отражения автомобилей можно отключить, удалив файл "rtx.conf" и переименовав - "rtx(less-car-reflections).conf" в "rtx.conf".

Как отметил создатель мода, отражения автомобилей все еще не идеальны, и поскольку мод все еще находится в активной разработке, есть много проблем, которые необходимо решить.

Последнюю версию мода Need for Speed ​​Underground RTX Remix можно загрузить здесь. Мод предлагает глобальное/прямое освещение с трассировкой пути, масштабированные текстуры, более 2500 дополнительных источников света и многое другое.