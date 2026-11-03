Браузерная Need for Speed: Underground 2 собрала десятки тысяч игроков: фанаты стритрейсинга забыли про GTA 6

В прошлом месяце в игровом сообществе произошло настоящее событие: культовая гоночная классика 2004 года Need for Speed: Underground 2 обрела вторую жизнь благодаря фанатскому проекту Underground 2 Revived . Энтузиасты перенесли полноценную версию игры прямо в браузер, превратив одиночную аркаду в масштабную MMO-песочницу для уличных гонщиков.

Серверы проекта сейчас переживают небывалый наплыв ностальгирующих геймеров. Браузерная версия позволяет запускать игру без установки — достаточно просто открыть страницу в Chrome или Firefox . Благодаря полноценному мультиплееру и режиму свободной езды, улицы вымышленного города Bayview заполнились тюнингованными Nissan, Mazda и Honda . По данным за последние дни, браузерная версия легко собирает на одном сервере до тысячи человек одновременно, создавая ощущение живого мегаполиса . Некоторые зарубежные пользователи даже отмечают, что этот старый порт сейчас привлекает к себе больше внимания и онлайна, чем новые релизы уровня Forza Horizon 6 или Battlefield.

В социальных сетях все чаще можно встретить комментарии игроков, которых ночной неон и дух андеграунда затянули с головой. Многие признаются, что текущий вайб классических уличных гонок полностью перекрывает интерес к будущим блокбастерам, включая долгожданную GTA 6 . Игроки массово собираются в виртуальных гаражах, устраивают стихийные драг-заезды и просто катаются по ночному городу под культовый саундтрек середины нулевых.