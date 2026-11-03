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Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
Аркада, Гонки, Автомобили
9.3 6 896 оценок

Браузерная Need for Speed: Underground 2 собрала десятки тысяч игроков: фанаты стритрейсинга забыли про GTA 6

_RedLion_ _RedLion_

В прошлом месяце в игровом сообществе произошло настоящее событие: культовая гоночная классика 2004 года Need for Speed: Underground 2 обрела вторую жизнь благодаря фанатскому проекту Underground 2 Revived . Энтузиасты перенесли полноценную версию игры прямо в браузер, превратив одиночную аркаду в масштабную MMO-песочницу для уличных гонщиков.

Серверы проекта сейчас переживают небывалый наплыв ностальгирующих геймеров. Браузерная версия позволяет запускать игру без установки — достаточно просто открыть страницу в Chrome или Firefox . Благодаря полноценному мультиплееру и режиму свободной езды, улицы вымышленного города Bayview заполнились тюнингованными Nissan, Mazda и Honda . По данным за последние дни, браузерная версия легко собирает на одном сервере до тысячи человек одновременно, создавая ощущение живого мегаполиса . Некоторые зарубежные пользователи даже отмечают, что этот старый порт сейчас привлекает к себе больше внимания и онлайна, чем новые релизы уровня Forza Horizon 6 или Battlefield.

В социальных сетях все чаще можно встретить комментарии игроков, которых ночной неон и дух андеграунда затянули с головой. Многие признаются, что текущий вайб классических уличных гонок полностью перекрывает интерес к будущим блокбастерам, включая долгожданную GTA 6 . Игроки массово собираются в виртуальных гаражах, устраивают стихийные драг-заезды и просто катаются по ночному городу под культовый саундтрек середины нулевых.

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Комментарии:  20
Ваш комментарий
Pаrallax

Ох уж эти кликбейтные заголовки школьника из 5б!

15
UnwaveringGlenn

Толи ещё будет, "эта маленький шаг для Геймеров, но большой скачёк для всего человечества", вангую что ещё 5 лет и все игры будут запускаться исключительно только в браузере, а сами игры будут находиться на ИИ серверах и не будут требовать ТОП ПК для запуска этих Игр, да это будет что то типа Облачного Гейменга, но без установки разных приложений и без оплаты разных подписок(абонементов) и чтобы играть в такое чудо нужно будет иметь только хороший и стабильный Интернет и Ноутбук, ПК или Планшет, так что да мы стом на пороге чего то большего чем просто тупа Геймерство.