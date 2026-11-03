Браузерная Need for Speed: Underground 2 собрала десятки тысяч игроков: фанаты стритрейсинга забыли про GTA 6

В прошлом месяце в игровом сообществе произошло настоящее событие: культовая гоночная классика 2004 года Need for Speed: Underground 2 обрела вторую жизнь благодаря фанатскому проекту Underground 2 Revived . Энтузиасты перенесли полноценную версию игры прямо в браузер, превратив одиночную аркаду в масштабную MMO-песочницу для уличных гонщиков.
Серверы проекта сейчас переживают небывалый наплыв ностальгирующих геймеров. Браузерная версия позволяет запускать игру без установки — достаточно просто открыть страницу в Chrome или Firefox . Благодаря полноценному мультиплееру и режиму свободной езды, улицы вымышленного города Bayview заполнились тюнингованными Nissan, Mazda и Honda . По данным за последние дни, браузерная версия легко собирает на одном сервере до тысячи человек одновременно, создавая ощущение живого мегаполиса . Некоторые зарубежные пользователи даже отмечают, что этот старый порт сейчас привлекает к себе больше внимания и онлайна, чем новые релизы уровня Forza Horizon 6 или Battlefield.
В социальных сетях все чаще можно встретить комментарии игроков, которых ночной неон и дух андеграунда затянули с головой. Многие признаются, что текущий вайб классических уличных гонок полностью перекрывает интерес к будущим блокбастерам, включая долгожданную GTA 6 . Игроки массово собираются в виртуальных гаражах, устраивают стихийные драг-заезды и просто катаются по ночному городу под культовый саундтрек середины нулевых.
Ох уж эти кликбейтные заголовки школьника из 5б!
Толи ещё будет, "эта маленький шаг для Геймеров, но большой скачёк для всего человечества", вангую что ещё 5 лет и все игры будут запускаться исключительно только в браузере, а сами игры будут находиться на ИИ серверах и не будут требовать ТОП ПК для запуска этих Игр, да это будет что то типа Облачного Гейменга, но без установки разных приложений и без оплаты разных подписок(абонементов) и чтобы играть в такое чудо нужно будет иметь только хороший и стабильный Интернет и Ноутбук, ПК или Планшет, так что да мы стом на пороге чего то большего чем просто тупа Геймерство.