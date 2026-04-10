Энтузиаст показал новое видео фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на движке Unreal Engine 5

Прошло почти полгода с момента последнего видео грядущего фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на движке Unreal Engine 5. Так что, хорошие новости, проект не закрыт. Более того, 2Unreal5Underground поделились новым видео игрового процесса из своей последней сборки.

В этом новом видео мы впервые видим систему искусственного интеллекта игры. Мы также можем увидеть некоторые другие особенности. Например, игроки смогут использовать эффект «драфтинга», чтобы получить больше NOS (закиси азота). Они также смогут получать NOS, занимая более высокое место в рейтинге.

2Unreal5Underground утверждают, что более 3/4 финальной версии игры уже готовы. Однако пока нет информации о том, когда выйдет первая публичная версия.