Фанатский ремейк Need for Speed Underground 2 на Unreal Engine 5 выглядит лучше, чем когда-либо

В январе 2025 года была опубликована демоверсия фанатского ремейка Need for Speed Underground 2 на Unreal Engine 5. С тех пор ремейк получил множество обновлений. Итак, вот видео, демонстрирующее некоторые из его новых функций.
Этот фанатский ремейк, созданный apfelbaum, пытается перенести всю игру на UE5. Как заявил его создатель, режим карьеры доступен от начала до конца. Сейчас в режиме карьеры нет ни ИИ-противников, ни трафика. Также в нём отсутствует разрушаемое окружение, как в оригинальной игре.
В последней сборке ремейка будет улучшена механика вождения. Кроме того, он будет включать новую погодную систему и новую модель покраски автомобилей.
Ремейк NFS Underground 2 на Unreal Engine 5 также получит новый лаунчер. Этот лаунчер позволит вам легко загружать файлы игры, поддерживать их в актуальном состоянии и проверять их целостность. Он будет доступен в следующей версии фанатского ремейка.
Точная дата выхода следующей демоверсии пока неизвестна.
