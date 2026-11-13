Кто быстрее - Nissan Skyline или Хару Урара? Фанат заменил автомобили в Need for Speed Underground 2 на девушек-лошадок

Культовые ночные гонки Need for Speed Underground 2 получили неожиданное переосмысление: фанат Umamusume: Pretty Derby заменил привычные тюнингованные автомобили на аниме-девушек-лошадей. В модификации по улицам Бэйвью бегают Хару Урара, Китасан Блэк, Спешл Уик, Огури Кэп и другие героини популярной игры Cygames.

Проект создал пользователь под ником @CyberNekoYuki, который использовал ИИ-ассистента для написания кода. Изначально автор собирался заменить всего двух или трёх персонажей, однако к эксперименту присоединились друзья, захотевшие сыграть по локальной сети. В результате модификация разрослась до полноценной замены игрового состава: в ней появилось 36 девушек-лошадей, участвующих в LAN-заездах.

Пока модификация не опубликована в открытом доступе, но видеоролики с необычными гонками уже привлекли внимание поклонников обеих серий. Некоторые пользователи даже предположили, что подпольные соревнования вполне могли бы стать частью вселенной Umamusume. Например, в них могли бы участвовать девушки, не поступившие в Академию Трэсен или исключённые из неё.

Другие шутят о том, как Хару Урара наконец-то сможет одержать победу благодаря закиси азота. В реальности она известна тем, что завершила карьеру скаковой лошади, так и не выиграв ни одной гонки.

Эксперимент стал ещё одним примером необычных фанатских кроссоверов, которые в последнее время набирают популярность. Ранее энтузиасты объединяли Minecraft со Skyrim, Mario с Elden Ring и Portal с Half-Life. Но превращение Need for Speed Underground 2 в гоночную игру про девушек-лошадей, пожалуй, один из самых неожиданных вариантов.