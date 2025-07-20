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Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
Аркада, Гонки, Автомобили
9.3 6 237 оценок

Мод RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 получил крупное обновление 0.4

AceTheKing AceTheKing

Создатель модификации RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 сообщил о выпуске крупного обновления 0.4, которое исправляет множество ошибок в моде, а так же улучшает графическую составляющую игры, добавляя в неё ряд новых технологий.

Список изменений:

  • Новые модели для всего транспорта (кроме грузовика доставки - он будет добавлен позже);
  • Главное меню полностью переработано с новыми ассетами;
  • Все светофоры и дорожные знаки переделаны;
  • Огромное количество заменённых текстур для тротуаров, дорожных объектов, стен, газонов и т.д;
  • Отбойники теперь не светятся белым;
  • Небо переделано с нуля — теперь игра, как в оригинале, переключается между рассветом и ночью. Пока переход резкий, но в будущем автор планирует сделать его плавным;
  • Новые текстуры для светящихся поверхностей;
  • Добавлены новые источники света в игру;
  • Обновлённые модели фар и стоп-сигналов у всех стартовых машин. Пока они не моргают, но в будущем это будет исправлено;
  • Новые модели дорожных бочек, разделительных полос с растительностью, фонарных столбов, вазонов, пальм и многого другого;
  • Улучшенное глобальное освещение с использованием технологии Neural Radiance Cache;
  • Добавлена реконструкция лучей для более точной трассировки лучей;
  • Добавлена поддержка технологии Intel XeSS;
  • Более продвинутая AGX-коррекция вместо ACES;
  • Неоновые цвета наконец работают;
  • Машины теперь отражают свет;
  • Значительно улучшено объемное освещение (фог и свечение) благодаря Froxel Radiance Cache;
  • Множество других улучшений.

Моддер отметил, что при создании модификации не использовался ИИ-контент - всё было сделано вручную.

19
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Farisey Дима

Модельки все такие же пластмассовые ИИ все такой же тупенький

10
DESOL4TE

RTX тебе ничего не говорит в названии? Какой ии, это не ремастер и не ремейк...

2
OutstandingSabretooth

Дигрод , тебя самого ии придумала

2
Slowery

действительно, ведь оказывается графические моды должны еще и переделывать полностью движок?

UralGames83Ru

Мечтаю о хороших ремастерах, 1,2 андерграунд и мост вантед 2005! Но до ЕA наверное никогда не дойдёт 😔

10
Dimitry Arsenev

Лучше NFS Porshe ничего нет.

4
serg pc

карбон тоже была норм

NatanieLzZ

Кто качал, у вас фары работают как на видео? У меня вообще не светятся. Да и пришлось ещё в настройках пошаманить, чтоб перестало все темно как в гробу быть, а то куча фонарей и других ламп ничего не освещает

2
Walkan90

Круто управлять темным пятном в черной дыре. Мамкины мастера на ремастеры все мечтают показать себя, но в итоге с современными технологиями лучше того же 2004 сделать не выходит. Точнее им только кажется, что делают лучше.

2
Dreddy Rus

Вот-вот, лепят этот RTX во всё, куда не попадя. Теперь у квадратного колеса 2004 года тень красивее, это же достижение!

1
serg pc Dreddy Rus

А вам лиж-бы обсорать

Пользователь ВКонтакте

Ого!😲 // Nvidia Power

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