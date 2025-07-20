Мод RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 получил крупное обновление 0.4

Создатель модификации RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 сообщил о выпуске крупного обновления 0.4, которое исправляет множество ошибок в моде, а так же улучшает графическую составляющую игры, добавляя в неё ряд новых технологий.

Список изменений:

Новые модели для всего транспорта (кроме грузовика доставки - он будет добавлен позже);

Главное меню полностью переработано с новыми ассетами;

Все светофоры и дорожные знаки переделаны;

Огромное количество заменённых текстур для тротуаров, дорожных объектов, стен, газонов и т.д;

Отбойники теперь не светятся белым;

Небо переделано с нуля — теперь игра, как в оригинале, переключается между рассветом и ночью. Пока переход резкий, но в будущем автор планирует сделать его плавным;

Новые текстуры для светящихся поверхностей;

Добавлены новые источники света в игру;

Обновлённые модели фар и стоп-сигналов у всех стартовых машин. Пока они не моргают, но в будущем это будет исправлено;

Новые модели дорожных бочек, разделительных полос с растительностью, фонарных столбов, вазонов, пальм и многого другого;

Улучшенное глобальное освещение с использованием технологии Neural Radiance Cache;

Добавлена реконструкция лучей для более точной трассировки лучей;

Добавлена поддержка технологии Intel XeSS;

Более продвинутая AGX-коррекция вместо ACES;

Неоновые цвета наконец работают;

Машины теперь отражают свет;

Значительно улучшено объемное освещение (фог и свечение) благодаря Froxel Radiance Cache;

Множество других улучшений.

Моддер отметил, что при создании модификации не использовался ИИ-контент - всё было сделано вручную.