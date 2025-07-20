Мод RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 получил крупное обновление 0.4

Создатель модификации RTX Remix для Need For Speed: Underground 2 сообщил о выпуске крупного обновления 0.4, которое исправляет множество ошибок в моде, а так же улучшает графическую составляющую игры, добавляя в неё ряд новых технологий.
Список изменений:
- Новые модели для всего транспорта (кроме грузовика доставки - он будет добавлен позже);
- Главное меню полностью переработано с новыми ассетами;
- Все светофоры и дорожные знаки переделаны;
- Огромное количество заменённых текстур для тротуаров, дорожных объектов, стен, газонов и т.д;
- Отбойники теперь не светятся белым;
- Небо переделано с нуля — теперь игра, как в оригинале, переключается между рассветом и ночью. Пока переход резкий, но в будущем автор планирует сделать его плавным;
- Новые текстуры для светящихся поверхностей;
- Добавлены новые источники света в игру;
- Обновлённые модели фар и стоп-сигналов у всех стартовых машин. Пока они не моргают, но в будущем это будет исправлено;
- Новые модели дорожных бочек, разделительных полос с растительностью, фонарных столбов, вазонов, пальм и многого другого;
- Улучшенное глобальное освещение с использованием технологии Neural Radiance Cache;
- Добавлена реконструкция лучей для более точной трассировки лучей;
- Добавлена поддержка технологии Intel XeSS;
- Более продвинутая AGX-коррекция вместо ACES;
- Неоновые цвета наконец работают;
- Машины теперь отражают свет;
- Значительно улучшено объемное освещение (фог и свечение) благодаря Froxel Radiance Cache;
- Множество других улучшений.
Моддер отметил, что при создании модификации не использовался ИИ-контент - всё было сделано вручную.
Модельки все такие же пластмассовые ИИ все такой же тупенький
RTX тебе ничего не говорит в названии? Какой ии, это не ремастер и не ремейк...
Дигрод , тебя самого ии придумала
действительно, ведь оказывается графические моды должны еще и переделывать полностью движок?
Мечтаю о хороших ремастерах, 1,2 андерграунд и мост вантед 2005! Но до ЕA наверное никогда не дойдёт 😔
Лучше NFS Porshe ничего нет.
карбон тоже была норм
Кто качал, у вас фары работают как на видео? У меня вообще не светятся. Да и пришлось ещё в настройках пошаманить, чтоб перестало все темно как в гробу быть, а то куча фонарей и других ламп ничего не освещает
Круто управлять темным пятном в черной дыре. Мамкины мастера на ремастеры все мечтают показать себя, но в итоге с современными технологиями лучше того же 2004 сделать не выходит. Точнее им только кажется, что делают лучше.
Вот-вот, лепят этот RTX во всё, куда не попадя. Теперь у квадратного колеса 2004 года тень красивее, это же достижение!
А вам лиж-бы обсорать
Ого!😲 // Nvidia Power