Need For Speed: Underground 2 празднует юбилей - культовой гоночной игре исполнилось 20 лет

В этот день, 9 ноября, ровно 20 лет назад состоялся релиз одной из культовых гоночных игр - Need For Speed: Underground 2 от студии Black Box и компании Electronic Arts.

Вторая часть стала развитием идей оригинальной игры, предложив игрокам открытый мир с возможностью свободной езды, расширенные возможности тюнинга, а так же продолжение сюжетной компании, посвященной гонщику Райану Куперу теперь уже в вымышленном городе Бэйвью.

Отдельного упоминания заслуживает великолепный саундтрек игры, многие песни приобрели настоящий культовый статус среди фанатов после выхода игры: Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low, Snoop Dogg & The Doors - Riders On The Storm, Skindred - Nobody и ряд других не менее крутых композиций, которые придавали нужный драйв игре.

За прошедшие годы игра получила многочисленные модификации, графические улучшения, а фанат из России сейчас и вовсе занимается разработкой неофициального ремейка игры на Unreal Engine 5:

К сожалению официального ремейка от издателя, скорее всего, ждать не стоит. Помимо необходимости лицензирования музыки и автомобилей, разработчики явно будет поставлены перед серьезной дилеммой: выпускать игру с автомобилями из 2000-х годов сейчас будет выглядеть странным, а их замена на современные аналоги серьезные ударит по атмосфере и чувствам фанатов оригинальной игры.

Need For Speed: Underground 2 является одной из тех игр, которая у фанатов наверняка прочно ассоциируется с приятными воспоминаниями из детства и целой эпохой - повторить такое сейчас просто не представляется возможным.