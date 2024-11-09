Need For Speed: Underground 2 празднует юбилей - культовой гоночной игре исполнилось 20 лет

В этот день, 9 ноября, ровно 20 лет назад состоялся релиз одной из культовых гоночных игр - Need For Speed: Underground 2 от студии Black Box и компании Electronic Arts.
Вторая часть стала развитием идей оригинальной игры, предложив игрокам открытый мир с возможностью свободной езды, расширенные возможности тюнинга, а так же продолжение сюжетной компании, посвященной гонщику Райану Куперу теперь уже в вымышленном городе Бэйвью.
Отдельного упоминания заслуживает великолепный саундтрек игры, многие песни приобрели настоящий культовый статус среди фанатов после выхода игры: Lil Jon & The East Side Boyz - Get Low, Snoop Dogg & The Doors - Riders On The Storm, Skindred - Nobody и ряд других не менее крутых композиций, которые придавали нужный драйв игре.
За прошедшие годы игра получила многочисленные модификации, графические улучшения, а фанат из России сейчас и вовсе занимается разработкой неофициального ремейка игры на Unreal Engine 5:
К сожалению официального ремейка от издателя, скорее всего, ждать не стоит. Помимо необходимости лицензирования музыки и автомобилей, разработчики явно будет поставлены перед серьезной дилеммой: выпускать игру с автомобилями из 2000-х годов сейчас будет выглядеть странным, а их замена на современные аналоги серьезные ударит по атмосфере и чувствам фанатов оригинальной игры.
Need For Speed: Underground 2 является одной из тех игр, которая у фанатов наверняка прочно ассоциируется с приятными воспоминаниями из детства и целой эпохой - повторить такое сейчас просто не представляется возможным.
Моя любимая гонялка.
Как же я в ней сначала не любил гонки, где скорость переключается ручником. Ибо долго не мог понять, как это делается и проигрывал из-за этого. А потом когда всё же мелким понял как это делать, сам, стали чуть ли не одними из любимых видов гонок в этой игре. У меня вообще с игрой самые приятные воспоминания. Я до сих пор помню свою Toyota Corolla, которая в конце игры у меня была красной и покрытой карбоном.
Картинка со звуком.
Легендарная классика.
В Underground 2 (как и Most Wanted) часто возвращался, скрин остался любимой машинки:
Почему всегда если в статье упоминается официальный ремейк андеров или мост вонтеда, то авторы обязательно указывают, что лицензия на музыку, машины старые это странно, а новые не то и прочую чушь. И вот почему:
1. У ЕА денег, как у дурака махорки + много лейблов и автонцернов с ними тесно дружат, им купить права на музыку или авто раз плюнуть + заключены долгосрочные контракты на получение прав (помню про ремастеры Burnout paradise и nfs hot pursuit 2010 Также писали, однако игры вышли и музыка и автомобили там почти все сохранились, nfshp потеряла 1 машину carbin motors, a BP врлде Как 1 илм 2 песни)
2. Вон в той же хорзе и других гоночный играх, и старые и новые машины есть и нчиего страшного с ними не случилось, что мешает EA так же сделать? Да ничего. // Сергей Алексеевич
Старый я и вот такие юбилеи удручают
А по мне так первая часть драйвовее была, до сих пор стоит на компе
Единственная гонка помимо креш тим рейсинг, которая мне понравилась и затерта до дыр. :)
Легенда!
никогда вторую не любил. Нравился первый и мост вантед оригинальный. // Антон Сумароков
Как по мне опен ворлд добавил ей больше шарма, а мост вантед и это апнул, правда ночные гонки атмосфернее, не помню в мв была ли ночь
У мост вантед была неплохая задумка игры за гонщиков или копов. Увы, после данную задумку в других частях тупо - угробили. Ещё, меня всегда в игре бесило то, что играешь ты за копов, у гонщиков машины гоняют чуть ли не до 400 км/ч, а твоя машина еле-еле даже по совершенно прямой дороге без встречных машин, еле-еле выдает 300+ км/ч, а если начать играть за гонщиков, ожидая, что копы тебя не догонят. Тебя ждало разочарование в том, что копы всегда тебя догоняют и обгоняют и всегда впечатываются тебе в зад машины при погоне. Да и в обычных гонках тоже самое. Другие участники гоняют, а ты если на старте вперёд не вырвался, считай все круги проиграл. Особенно я одну карту терпеть не мог, ибо она построена практически полностью из поворотов, и довольно крутых, плюс там встречное движение, только ты пытаешься вписаться нормально в поворот, как сразу же попадаешь либо в игровую скалу на данной трассе, либо в встречную машину.