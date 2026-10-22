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Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
Аркада, Гонки, Автомобили
9.3 6 879 оценок

Need for Speed: Underground 2 вернулась - теперь культовая гонка доступна прямо в браузере

IKarasik IKarasik

Need for Speed: Underground 2, вышедшая в 2004 году, получила браузерную версию. Теперь поклонники могут вернуться на улицы ночного Бэйвью без привычной установки игры — достаточно открыть специальный сайт.

Главная особенность проекта — сетевой режим Free Roam, позволяющий исследовать город вместе с другими игроками. Во время одной из проверок в виртуальном Бэйвью находилось более тысячи гонщиков.

Фанатская версия также получила поддержку широкоформатных экранов, частоты до 120 кадров в секунду и автомобильный клаксон для взаимодействия с другими участниками.

Запустить игру можно бесплатно на сайте nfsu2.xyz. Создатели проекта подчёркивают, что он не связан с Electronic Arts, владеющей правами на серию.

20
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Bookercatch

Когда железо подорожает очень сильно, когда во всех подписках останется лишь платное облако. Останется играть в игры через браузер. Кажется создатели веб-версий игр что-то знают :]

6
Wing42

Ох, столько приятных воспоминаний. Какая же она красивая была эта игра.

6
Melodic Osrik

я в шоке, реально 120 фпс в браузере, это вам не в марево играть, а какие ещё крупные игры знаете в браузере?

5
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Цыденов

1
Ryan_Cooper_1

Чёт не работает 🥺️, у вас тоже чёрный экран

1