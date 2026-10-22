Need for Speed: Underground 2 вернулась - теперь культовая гонка доступна прямо в браузере

Need for Speed: Underground 2, вышедшая в 2004 году, получила браузерную версию. Теперь поклонники могут вернуться на улицы ночного Бэйвью без привычной установки игры — достаточно открыть специальный сайт.

Главная особенность проекта — сетевой режим Free Roam, позволяющий исследовать город вместе с другими игроками. Во время одной из проверок в виртуальном Бэйвью находилось более тысячи гонщиков.

Фанатская версия также получила поддержку широкоформатных экранов, частоты до 120 кадров в секунду и автомобильный клаксон для взаимодействия с другими участниками.

Запустить игру можно бесплатно на сайте nfsu2.xyz. Создатели проекта подчёркивают, что он не связан с Electronic Arts, владеющей правами на серию.