Need for Speed: Underground 2 вернулась - теперь культовая гонка доступна прямо в браузере

Need for Speed: Underground 2, вышедшая в 2004 году, получила браузерную версию. Теперь поклонники могут вернуться на улицы ночного Бэйвью без привычной установки игры — достаточно открыть специальный сайт.
Главная особенность проекта — сетевой режим Free Roam, позволяющий исследовать город вместе с другими игроками. Во время одной из проверок в виртуальном Бэйвью находилось более тысячи гонщиков.
Фанатская версия также получила поддержку широкоформатных экранов, частоты до 120 кадров в секунду и автомобильный клаксон для взаимодействия с другими участниками.
Запустить игру можно бесплатно на сайте nfsu2.xyz. Создатели проекта подчёркивают, что он не связан с Electronic Arts, владеющей правами на серию.
Когда железо подорожает очень сильно, когда во всех подписках останется лишь платное облако. Останется играть в игры через браузер. Кажется создатели веб-версий игр что-то знают :]
Ох, столько приятных воспоминаний. Какая же она красивая была эта игра.
я в шоке, реально 120 фпс в браузере, это вам не в марево играть, а какие ещё крупные игры знаете в браузере?
// Евгений Цыденов
Чёт не работает 🥺️, у вас тоже чёрный экран