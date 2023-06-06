Need for Speed: Underground 2 09.11.2004
9.3 3 666 оценок

Need For Speed: Underground 2 выглядит как никогда прежде с RTX Remix Path Tracing

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monk70
Новости

Помните мод RTX Remix Path Tracing для Need for Speed: Underground 2? Что ж, есть хорошие новости, поскольку моддер Uncle Burrito смог решить надоедливые проблемы с отбраковкой света. В результате игра теперь выглядит потрясающе.

В этой новой версии моддер улучшил текстуры дорог и уменьшил количество объемного тумана. Кроме того, используя последнюю версию RTX Remix Runtime, моддер смог исправить проблемы с отбраковкой света.

Чтобы продемонстрировать последнюю версию этого мода, Uncle Burritoподелился следующим видео. И, как видите, Need for Speed: Underground 2 выглядит лучше, чем когда-либо.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Мур Мур lamour

ляяя, остановите мой ор))) коммент с пред. поста и этот блог)))

3
PunksPlay

Поинты никогда не пахли и не будут пахнуть. Это ПГ.

0
Serkovic

Она лагает даже на демонстрации, для 4090 самое то :D

0