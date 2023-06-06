Need For Speed: Underground 2 выглядит как никогда прежде с RTX Remix Path Tracing ©

Помните мод RTX Remix Path Tracing для Need for Speed: Underground 2? Что ж, есть хорошие новости, поскольку моддер Uncle Burrito смог решить надоедливые проблемы с отбраковкой света. В результате игра теперь выглядит потрясающе.

В этой новой версии моддер улучшил текстуры дорог и уменьшил количество объемного тумана. Кроме того, используя последнюю версию RTX Remix Runtime, моддер смог исправить проблемы с отбраковкой света.

Чтобы продемонстрировать последнюю версию этого мода, Uncle Burritoподелился следующим видео. И, как видите, Need for Speed: Underground 2 выглядит лучше, чем когда-либо.