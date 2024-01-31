Стала доступна демо-версия мода RTX Remix с трассировкой пути для Need For Speed: Underground 2

Моддер UncleBurrito выпустил свой мод RTX Remix Path Tracing для Need for Speed: Underground 2 в раннем доступе.
Мы впервые сообщили об этом моде еще в мае 2023 года. С тех пор моддеру удалось исправить некоторые проблемы, которые преследовали проект. Например, освещение выглядит лучше, чем раньше. Кроме того, фары больше не портят эффекты отслеживания пути. Поскольку это демо-версия раннего доступа, в ней могут быть некоторые визуальные ошибки и сбои.
Скачать мод можно по этой ссылке. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее его в действии.
Игра так не выглядела даже на моём древнем ПК, или это какая то консольная версия, если так то какое то некорректно сравнение
как же умиляют все эти "чудо-модеры", которые делают видосы-сравнения своих всратых модов с оригиналом в разрешении 400*300 на минимальной графике. Фонари в ремиксе просто дичь, отражения на машинах в принципе нет, артифакты каждую секунду. Стрелочка навигатор бликует на стекле... Может лучше не надо этого делать?
Я хз, вроде по русски написано не?