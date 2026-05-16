Вышел новый геймплейный ролик фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5

2Unreal5Underground выпустил новый геймплейный ролик своего грядущего фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5.

В этом геймплейном ролике мы впервые видим гонку Outrun. По словам 2Unreal5Underground, ИИ все ещё нуждается в доработке, так как он все ещё ведет себя странно. Вокруг игрока могут появляться машины в трафике, а также противники в открытом мире, с которыми можно соревноваться в обычном режиме свободной езды и в режиме карьеры.

Также стоит отметить, что у машин совершенно новая подвеска. Это даст игроку гораздо больший диапазон хода, лучшие ограничители хода и гораздо, гораздо лучшее управление.

В целом, это фанатский ремейк, который, судя по всему, находится в довольно хорошем состоянии. Однако, в настоящее время нет информации о его дате выхода.