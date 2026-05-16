Вышел новый геймплейный ролик фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5

2Unreal5Underground выпустил новый геймплейный ролик своего грядущего фанатского ремейка Need for Speed: Underground 2 на Unreal Engine 5.
В этом геймплейном ролике мы впервые видим гонку Outrun. По словам 2Unreal5Underground, ИИ все ещё нуждается в доработке, так как он все ещё ведет себя странно. Вокруг игрока могут появляться машины в трафике, а также противники в открытом мире, с которыми можно соревноваться в обычном режиме свободной езды и в режиме карьеры.
Также стоит отметить, что у машин совершенно новая подвеска. Это даст игроку гораздо больший диапазон хода, лучшие ограничители хода и гораздо, гораздо лучшее управление.
В целом, это фанатский ремейк, который, судя по всему, находится в довольно хорошем состоянии. Однако, в настоящее время нет информации о его дате выхода.
Затея так себе, я тоже в свое время был романтиком, писал свою игру на геймбейсик, без единой модели все из примитивов, тогда сложно было текстуры накладывать, библиотека GameBasic по сути просто грузила текстуры координат Qbasic (единственный язык который изучали в АИТ) потом когда игра была 5 уровней решил купить на радиорынке за 15 гривен диск с моделями геймбейсик так как выход в интернет стоил 5 грн ночь, а качать надо было неделю, на диске был незаконченный движок симулятор маленького американского городка на С он был больше моего уровня и вместе с ним взятых в разы, там нужно было на кадиллаке 70х годов ездить, начал изучать С скачивал книги потом в амвросиевской таможне решили открыть киберотдел, поскольку я всех их знал, мне скинули диск с С++ С вирусами для взлома баз данных, книги, я преступил к вирусописанию, потом всех инженеров с таможни поперли, передали функции МВС Украины, а профессия инженер кибербезопасности исчезла, появились юристы киберкриминалисты, вот так, я это к чему, я изучал для себя ИТ и в юриспурденции 5 ки получал, а ваш труд никому не надо, ваши годовые труды ИИ за день напишет вот так, если в одиночку сделать сайлент-хилл 1 ремейк займет 7-10лет, а оценят его фразой "нахера он нужен" вот так, игровая индустрия для студий, для одиночек ИТ-безопасность.