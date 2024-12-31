Вышла демо-версия ремастера Need for Speed: Underground 2 на UE5

Энтузиасты представили демо-версию фанатского ремастера Need for Speed: Underground 2 на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии культовой гоночной игры разработчики воссоздали знаменитый город Бэйвью, добавили возможность кастомизации автомобилей и сохранили оригинальный саундтрек.
Также стоит отметить, что любой желающий может опробовать все возможности тюнинга прямо в демо-версии — для этого достаточно активировать специальный профиль UnlockEverything. Релиз демо-версии состоялся 30 декабря 2024 года, а подробную информацию о проекте можно найти в официальном Discord-сообществе разработчиков.
Помню что 1я часть мне намного больше нравилась. Без покатушек по городу, чисто гонки, под рон дон дон.
аналогично. В моей памяти больше отложилась именно первая подземка, нежели вторая. Вторая запомнилась лишь тем, что там открытый мир и есть внедорожники.
рон дон дон самая убогая песня была, всегда оставлял Static x
Факт, для меня 1 часть тоже лучшая, а по поводу демки еще один фанат ремастер который никогда не выйдет
В чем ремастер?
А что в твоем понимании ремастер?
в переносе на другой движок, потом уже наверное дотянут до нормального рабочего состояния, этож не ремейк игру переделывать
В каком месте тут UE5?
ЗАЧЕМ при использовании движка UE5 сохранять оригинальные текстуры игры? Их нужно было заменить! Именно поэтому игра выглядит, как оригинальный консольный порт NFSU2.
Пока не заменят модели и текстуры на современные, с разрешением 4к и выше - смысла от этого мода не будет!
Залейте на PG кто-нибудь.. спасибо! ))
уже залито
Чёт ремастером особо не пахнет, NFS 2015 года выглядит в 100 раз лучше чем эта поделка, эта тупо перенос игры на новый движок.
UE5... угу, значит к релизу, если доберется, то повезет еще если с тридцаткой фпс на некотором железе :D
ну на раздачу встаньте хлопцы ,емана рот // Без Опознавательных
Ужасный картавый говор // Никита Сергушов
Ну что-то как бы как-будто бы не так уж много изменений. Как запомнил 17 лет назад, так же она передо мной и предстала, понятное дело разрешение и детализация и все дела, но мозг усиленно видит тот же уровень графики, как и в 2007ом
Видимо на данной стадии ремастера о графики речи не идёт.
Заценил - очень сильно изменилось управление машины, и поведение камеры как будто с квадрокоптера идёт съемка.
Посмотрим что получится.
Ну и че графика такая всратая, на УЕ5 то...
UE5 это движок, если на него закинуть ассеты из старой игры, то и графон по большей части будет, как и в старой игре.
только ещё статерров добавится