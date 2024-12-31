Вышла демо-версия ремастера Need for Speed: Underground 2 на UE5

Энтузиасты представили демо-версию фанатского ремастера Need for Speed: Underground 2 на движке Unreal Engine 5. В обновлённой версии культовой гоночной игры разработчики воссоздали знаменитый город Бэйвью, добавили возможность кастомизации автомобилей и сохранили оригинальный саундтрек.

Также стоит отметить, что любой желающий может опробовать все возможности тюнинга прямо в демо-версии — для этого достаточно активировать специальный профиль UnlockEverything. Релиз демо-версии состоялся 30 декабря 2024 года, а подробную информацию о проекте можно найти в официальном Discord-сообществе разработчиков.