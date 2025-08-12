NHL 26 получит реальные данные о передвижении игроков и шайбы

EA Sports анонсировала крупное улучшение игрового процесса в грядущем NHL 26. В новой версии технологии ICE-Q, получившей название ICE-Q 2.0, впервые будет использоваться реальная статистика трекинга игроков и шайбы из НХЛ, собранная в рамках партнерства с системой NHL Edge.

Разработчики обещают, что благодаря этому хоккеисты в игре будут заметно отличаться друг от друга по скорости катания, силе броска, игровому стилю и даже реакции вратарей. Все параметры будут формироваться на основе данных, которые реальные клубы НХЛ используют для построения стратегий во время матчей.

Президент EA Sports Кэм Вебер отметил, что цель нововведения — максимально точно передать атмосферу и энергетику настоящего хоккея:

«Мы используем те же данные, что и команды НХЛ, чтобы сделать каждое движение, решение и стиль игры в NHL 26 максимально приближенными к реальности».

Релиз NHL 26 состоится 5 сентября 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S для обладателей Deluxe Edition. Игроки со стандартной версией смогут выйти на лед 12 сентября. Игра будет доступна только на консолях текущего поколения.