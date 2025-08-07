Первый трейлер NHL 26 раскрывает дату выхода, платформы и многое другое

EA Sports официально представила NHL 26 — новое поколение ежегодного хоккейного симулятора. Первый трейлер уже доступен, и вместе с ним разработчики раскрыли ключевые подробности: игра выйдет 12 сентября 2025 года, и будет доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-геймеры, как и владельцы предыдущих поколений консолей, вновь остались за бортом.

Как и в случае с NHL 25, новая часть не получит версии ни для PS4, ни для Xbox One, ни для ПК, ни тем более для Nintendo Switch 2. Несмотря на то что Switch вскоре получит Madden NFL 26, хоккейной серии, похоже, не суждено вернуться на платформы Nintendo. Последний раз это происходило 20 лет назад, когда NHL 06 вышла на GameCube. И хотя фанаты надеялись, что выход новой консоли Nintendo откроет двери и для NHL, EA явно не спешит рисковать: хоккей, в отличие от футбола или баскетбола, считается нишевым спортом в глобальном масштабе.

Цена стандартной версии NHL 26 составит 69,99 долларов, а предзаказ уже доступен. Игроки, оформившие его, получат ранний доступ за 7 дней до релиза, а также ряд бонусов, включая набор HUT Starter Choice Pack, 4600 NHL Points, набор косметики WOC Vanity Set, и игровую карту Мэтью Ткачука с рейтингом 99 OVR для NHL 25. Ткачук, к слову, стал лицом обложки новой части — и бонус в его честь вполне закономерен.

Хотя трейлер пока не раскрывает всех геймплейных деталей, ясно одно: EA делает ставку на консольное качество, отрезая менее мощные платформы. Однако это создаёт вакуум — фанаты портативной игры, мечтающие об NHL в дороге, раздевалке или на трибуне во время детских матчей, вновь остались ни с чем. Возможно, в будущем компания изменит свою политику, но, судя по всему, NHL 26 останется сугубо консольным проектом.

До релиза осталось чуть больше месяца, и в ближайшие недели ожидается больше информации о нововведениях. После спорного приема NHL 25, у EA есть шанс реабилитироваться. Но смогут ли разработчики действительно удивить игроков — вопрос открытый. Ожидания высоки, и за 69,99 долларов фанаты хотят получить не просто «обновлённую» версию, а реальные улучшения, которые сделают NHL 26 достойной покупкой.