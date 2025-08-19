В NHL 26 карьера игрока получит масштабное обновление в режиме Be A Pro

Впервые за шесть лет одиночный режим Be A Pro в серии NHL получит масштабные изменения. В NHL 26 путь хоккеиста начнётся не с привычного «пруда», а с участия в World Juniors, где важно не только завоевать золото, но и повысить шансы на удачный драфт.

Режим теперь построен по «главной» структуре: каждый этап карьеры — отдельная глава с уникальными испытаниями. Провалы могут отправить игрока в AHL, а яркая игра — вывести в топ-звено НХЛ.

Существенно обновлена и подача: кат-сцены подчеркнут дебют, трофейные моменты, подъем Кубка Стэнли и даже завершение карьеры. Дополнят атмосферу пресс-конференции, где ответы повлияют на репутацию и развитие героя.

В NHL 26 появится новый карьерный хаб для отслеживания задач, новостей и «формы игрока», влияющей на доверие тренеров и игровое время. Добавлены системы энергии и развития, открывающие X-Factors и формирующие уникальный стиль: от уверенного лидера до влиятельного профи.

Релиз состоится 12 сентября 2025 года на PS5 и Xbox Series X|S. Владельцы Deluxe Edition смогут начать карьеру на неделю раньше — с 5 сентября.