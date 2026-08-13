EA Sports NHL 27 возвращает Connected Franchise с масштабной настройкой собственных лиг

EA Sports NHL 27 получила подробный обзор режима Connected Franchise, который возвращается в серию впервые со времён NHL 14. Судя по представленным возможностям, разработчики сделали ставку не только на ностальгию, но и на заметно более гибкую настройку сетевых лиг.

Игроки смогут создавать собственные соревнования от трёх до 32 команд и выбирать роль комиссара либо менеджера. При этом параметры лиги можно настраивать под себя: изменять продолжительность сезона, формат плей-офф, систему начисления очков и потолок зарплат, а также корректировать правила работы со свободными агентами.

Отдельного внимания заслуживает интерфейс режима. Разработчики постарались сделать управление лигой достаточно понятным, несмотря на большое количество доступных настроек. Это должно упростить организацию собственного чемпионата и позволить компаниям друзей адаптировать его под предпочитаемый формат.

Возвращение Connected Franchise стало одним из наиболее заметных изменений новой части серии. По сути, EA Sports NHL 27 пытается совместить знакомую поклонникам концепцию с современными возможностями кастомизации, превратив режим в полноценную площадку для собственных хоккейных лиг.

EA Sports NHL 27 выйдет 11 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.