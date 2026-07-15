Маклин Селебрини стал лицом NHL 27 - EA Sports делает ставку на новое поколение звезд

EA Sports официально представила лицо NHL 27. Обложку новой части хоккейного симулятора украсит нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который стал самым молодым спортсменом в истории серии, удостоившимся этой чести. Такой выбор отражает стремление издателя сделать ставку на восходящую звезду мирового хоккея, стремительно закрепившуюся среди главных молодых талантов НХЛ.

Несмотря на юный возраст, Селебрини уже успел громко заявить о себе. Он стал одним из лидеров «Сан-Хосе Шаркс», занял второе место по количеству набранных очков в составе сборной Канады на чемпионате мира IIHF, а также помог национальной команде завоевать серебряные медали Олимпийских игр, набрав 10 очков в шести матчах.

Кроме того, хоккеист был номинирован на несколько престижных наград, включая звание «Игрок года» по версии Международной федерации хоккея за сезон 2025–2026, а также премии ESPY в категориях «Лучший игрок НХЛ» и «Прорыв года».

Полноценная презентация NHL 27 состоится уже 16 июля, когда EA Sports опубликует дебютный трейлер игры. Тогда же ожидаются первые подробности о нововведениях и игровых режимах новой части серии. Пока же издатель сделал первый громкий анонс, выбрав спортсмена, которого многие считают будущим лицом современного хоккея.