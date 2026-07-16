NHL 27 возвращает одну из самых ожидаемых функций - спустя 13 лет в серию вернётся онлайн-франшиза

EA Sports официально представила NHL 27, выпустив дебютный трейлер хоккейного симулятора и раскрыв первые подробности о главных нововведениях. Игра выйдет 4 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Лицом новой части стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Макклин Селебрини. Это первый случай за более чем два десятилетия, когда игрок «Шаркс» оказался на обложке серии — в последний раз клуб представлял Оуэн Нолан в NHL 2001.
Главной новостью для поклонников франшизы стало возвращение онлайн-франшизы. Режим Connected Franchise вновь позволит управлять командами вместе с друзьями через интернет. В последний раз подобная возможность присутствовала в NHL 14, после чего исчезла из серии на долгие годы. Подробности о работе режима разработчики обещают раскрыть ближе к релизу.
Также NHL 27 получит обновлённую телевизионную трансляцию матчей. Комментировать встречи теперь будут ведущий ESPN Джон Буччигросс и бывший хоккеист, а ныне эксперт TNT Даррен Пэнг. Помимо новых голосов, разработчики переработали графику трансляций и внутриигровую атмосферу арен, чтобы сделать матчи ещё ближе к реальным телетрансляциям НХЛ.
Среди других подтверждённых изменений — уникальные тактические схемы для клубов Национальной хоккейной лиги и более аутентичная атмосфера на стадионах.
Жду на ПК, как и UFC
UFC когда на ПК 🕒❓
подумал новость про pc .. эхх
Лучше бы на ПК начали выпускать. Я просто в шоке от того - как можно прочитать столько чистой прибыли. Хоккей в мире очень популярен и на ПК был бы так же популярен.