В NHL 27 комментаторов частично заменил ИИ - EA уже клонирует голоса

EA Sports использовала генеративный ИИ для создания части голосовых реплик комментаторов в NHL 27. Об этом рассказал спортивный журналист и комментатор Джон Бучигросс, который сам участвует в озвучке серии NHL.

По словам Бучигросса, представители EA показывали ему сгенерированные ИИ фрагменты его собственного голоса. Комментатор признался, что результат оказался достаточно убедительным. При этом он отметил, что искусственный голос иногда допускает ошибки в спортивной терминологии.

В качестве примера Бучигросс рассказал о забавном случае во время работы над игрой. ИИ произнёс фразу о зрителях, которые встают со своих «стульев», хотя в хоккейной терминологии используются «места» или «сиденья». По словам комментатора, такие детали приходится проверять вручную.

При этом Бучигросс не выступил против технологии и заявил, что в будущем ИИ сможет лучше учитывать подобные нюансы. EA пока не раскрыла, какой именно объём озвучки NHL 27 был создан с помощью генеративного ИИ и используется ли технология где-либо ещё в игре.

NHL 27 выйдет 11 сентября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.