Создатели Ni no Kuni и Yo-kai Watch ответили на критику ИИ в разработке игр

Генеральный директор Level-5 Акихиро Хино выступил с развернутым заявлением на фоне возобновившихся споров об использовании искусственного интеллекта в разработке игр студии. Поводом стали старые комментарии разработчиков, вновь всплывшие в сети и вызвавшие волну критики со стороны сообщества.

Хино подчеркнул, что Level-5 — известная по сериям Professor Layton, Ni no Kuni, Yo-kai Watch и Inazuma Eleven — не делает ставку на ИИ как замену людям. По его словам, технологии уже давно применяются во всей индустрии, но ключевая разница заключается в том, кто и как открыто об этом говорит. Он отметил, что ИИ — это всего лишь инструмент, а не синоним плагиата или «ленивой» разработки.

Руководитель также пояснил, что скандал возник из-за обсуждения одного экспериментального проекта, связанного с темой ИИ, где программист намеренно тестировал генерацию кода. Эти слова, по мнению Хино, были искажены — заявления о том, что Level-5 якобы пишет до 90% кода с помощью ИИ, он назвал далекими от реальности.

При этом Хино не отрицает пользу технологии: ИИ уже помогает экономить время и оптимизировать процессы, что в перспективе может сократить циклы разработки, которые сегодня длятся по 5–10 лет. Однако финальные творческие решения, по его словам, по-прежнему остаются за людьми.

В завершение глава Level-5 призвал не демонизировать ИИ и рассматривать его как управляемый человеком инструмент, способный при ответственном использовании обогатить игровую индустрию. Более подробно позицию студии он пообещал раскрыть в официальном блоге компании.