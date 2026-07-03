В Level-5 знание игр компании превратили в денежный бонус - лучших сотрудников поощряют прибавкой к зарплате

Президент и генеральный директор Level-5 Акихиро Хино рассказал о необычной системе мотивации внутри японской студии. Компания проводит специальные викторины, проверяющие, насколько хорошо сотрудники знают игры собственного каталога, а лучшие результаты напрямую влияют на размер заработной платы.

Об этом Хино рассказал в интервью Famitsu. По его словам, знание проектов студии — это не просто проявление лояльности к бренду, а полноценный профессиональный навык. Если сотрудник хорошо ориентируется в играх Level-5, ему требуется меньше контроля со стороны коллег, он способен быстрее принимать решения и эффективнее организовывать рабочий процесс.

«Если их знаний недостаточно, другим членам команды приходится помогать им или проверять их работу. Если же они действительно хорошо знают наши игры, они могут брать инициативу на себя и даже оптимизировать рабочий процесс. Поэтому я считаю такие знания настоящим навыком», — объяснил Хино.

Как сообщает Automaton со ссылкой на интервью Famitsu, редакции в частном порядке назвали размер надбавки за отличное прохождение викторины, и журналисты признались, что были «шокированы» её величиной. Однако точная сумма не раскрывается.

По словам главы Level-5, дополнительные расходы полностью оправданы, поскольку компетентные сотрудники работают эффективнее и приносят компании больше пользы.

Level-5 известна по таким сериям, как Professor Layton, Ni no Kuni, Yo-kai Watch, Inazuma Eleven и Fantasy Life. Судя по новой системе поощрений, в студии считают, что глубокое понимание собственного наследия помогает создавать более качественные игры — настолько, что готовы платить за это реальные деньги.