Утечка информации о второй части Nickelodeon All-Star Brawl показала обновленный образ Губки Боба

Согласно недавней утечке информации, поклонникам ожидаемого продолжения игры Nickelodeon All-Star Brawl 2 предстоит увидеть обновленный образ известного персонажа Губки Боба. Кажется, он получил новый прием и альтернативный наряд.

Напомним, что слухи о возможном продолжении игры начали появляться в начале текущего года, когда были обнаружены утечки, включающие в себя изображение Сквидварда в качестве играбельного персонажа, а также обновленную модель Дэнни Фантома и новый спецприем Патрика.

Затем в сети появилась утечка обложки игры с изображением новых персонажей. Создатель Эль Тигра подтвердил наличие разработки продолжения игры, поделившись утечкой с персонажем и сделав заметку: “Смотрите, кто вернулся”.

После утечки информации о готовящемся выпуске Nickelodeon All-Star Brawl 2, проект стал набирать популярность. Ожидается, что в новой версии игры будет еще больше мемов.